Naomi Campbell scappa da Sanremo. All'Ariston arriva la super top Vittoria Ceretti

Naufragata la partecipazione di Naomi Campbell al Festival di Sanremo, la top model inglese avrebbe rinunciato alla partecipazione al Festival per paura del Covid e soprattutto per evitare la necessaria quarantena del rientro, entra come riserva dell’ultima ora la supermodella Vittoria Ceretti sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo.

Nata a Brescia nel 1998, Vittoria Ceretti ha sfilato e posato per quasi tutti i principali marchi e fotografi al mondo: da Valentino a Dolce&Gabbana, da Chanel a Yves Saint Laurent, da Alberta Ferretti a Giorgio Armani, da Alexander McQueen a Craig McDean. Model Of The Year 2017, è anche apparsa sulla copertina di Vogue Giappone, Vogue Francia, Vogue America e Vogue Inghilterra.

"La kermesse - spiega il direttore artistico e conduttore Amadeus - si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021".

