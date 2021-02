Alfonso Signorini scappa dal Grande Fratello Vip 5: lo scherzo di Cristiano Malgioglio

Giada Oricchio 23 febbraio 2021 a

Incredibile! Alfonso Signorini scappa a tutta birra dal GFVip5: Cristiano Malgioglio gli fa uno scherzo e finisce malissimo. Nel corso della diretta di lunedì 22 febbraio, il conduttore stava lanciando un blocco mentre Malgioglio alle sue spalle caricava un topolino a molla. I vip in studio erano complici e hanno iniziato a urlare allertando Signorini che si è girato, ha lanciato un grido stridulo ed è fuggito a gambe levate dallo studio cercando rifugio in un camerino del backstage. “Ma che c’è un topo? C’è un topo? Io l'ho visto. Manda la pubblicità, ragazzi scusate, mandate la pubblicità” ha detto spaventato Signorini.

Malgioglio e Patrizia De Blanck lo hanno richiamato rivelando che era uno scherzo, ma è finito male perché Signorini è rientrato in studio visibilmente innervosito: “Chiedo scusa al pubblico, non mi è piaciuto lo scherzo anche se è un topo finto. Io ho il terrore dei topi e delle mucche, sto veramente male, non mi è piaciuto, dopo facciamo i conti, non mi sono divertito”.

E l’opinionista Pupo ha chiosato: “Ma è un topo o una topa?”. A giudicare dalle reazione, il siparietto non era preparato.

