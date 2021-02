“Darò lavoro a 15 persone”: adesso Karina Cascella inizia una nuova attività

Francesco Fredella 23 febbraio 2021 a

a

a

Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso, si lancia in una nuova attività. A Bergamo sta per nascere “Matambre”, un ristorante di carne argentina che avrebbe dovuto aprire i battenti lo scorso anno e che sabato sarà inaugurato. “Molti mi hanno inviato i curricula tramite Instagram”, dice l’influencer. “Sarà pieno di novità: nel bagno, ad esempio, ci sarà una confort zone per tutte le donne con tanti prodotti anche per le persone più esigenti - continua. “Quando abbiamo rilevato il nuovo ristorante eravamo tranquilli. Poi è arrivato il Covid. E ci siamo detti: che facciamo? Stavamo per iniziare i lavori di ristrutturazione. Ci siamo fermati”.

Adesso Karina è pronta per iniziare una nuova avventura. “Di certezze in questo periodo molte poche, ma crediamo nel futuro. Lo facciamo per la nostra bambina che ha 10 anni. Adesso ripartiamo proprio da Bergamo, una delle città più colpite dalla Pandemia”, dice. Ed appena l’incubo della Pandemia finirà sarà pronta a spalancare le porte del suo nuovo ristorante a tutti. “In questo periodo ci regoleremo in base ai colori delle regioni e a quello che i Dpcm impongono. Rispettare le regole è fondamentale per uscire da questo incubo”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.