Il Cantante Mascherato, Al Bano lascia tutti a bocca aperta su Romina Power: "Non lo farebbe mai"

Al “Cantante Mascherato”, il talent game show di Milly Carlucci su RaiUno, venerdì 12 febbraio, Al Bano è il super investigatore per una notte, ma punzecchia tutti, compresa l’ex moglie Romina Power. E Alessandra Mussolini lo rintuzza.

Una serata tra il polemico e il sarcastico. Al Bano, super ospite de “Il Cantante Mascherato”, che al terzo appuntamento ha messo a segno una vittoria di misura nei dati d’ascolto con il “GFVip”, è apparso particolarmente polemico in occasione dello smascheramento della “Giraffa”. Sotto si nascondeva Katia Ricciarelli come avevano ipotizzato Caterina Balivo, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca e Patty Pravo, mentre il pubblico gridava a gran voce il nome di Romina Power.

Interrogato da Milly Carlucci, l’artista di Cellino San Marco ha è stato caustico e quasi sprezzante come se i rapporti con l’ex moglie non fossero davvero sereni: “Se c’è Romina? Abbiamo cantato 30 anni insieme, ma una situazione del genere non l’ho mai vista… lo escluderei categoricamente. Mo’ se è nata una nuova Romina in questi anni non lo so, ma lo escluderei totalmente anche perché un programma del genere lei non lo farebbe mai!” E affonda: “Non capitemi male, ma non avrebbe il coraggio di affrontare una situazione del genere. Sono convinto di non sbagliarmi”.

Alessandra Mussolini ha colto la punta di livore e ha difeso la Power: “Che ne sai, magari ti stupisce! Non hai idea di cosa è capace di fare Milly. Romina può farlo benissimo come l’ho fatto io!”, ma Al Bano ha punzecchiato ancora e ha aggiunto: “Stai parlando di Alessandra! Escludo che sia Romina”. Come a dire che non avrebbe il coraggio.

