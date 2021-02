Cantante Mascherato, ecco chi è la Tigre Azzurra. Altro che Lopez, sotto c'è Platinette

12 febbraio 2021 a

a

a

Partita con qualche minuto di ritardo, per via dello speciale del Tg1 sul nuovo governo Draghi - con estremo disappunto degli utenti di Twitter che già brontolavano - la terza puntata de “Il cantante mascherato” è iniziata subito con una sorpresa: il ritorno di Al Bano nel ruolo di “super investigatore” e quello del Leone che sfiderà tutti i concorrenti.

È il gossip che mi cerca. Baccini gela Maria Teresa Ruta

Al grido di “giù la maschera”, “giù la maschera” si scopre che sotto la testona del re della foresta c’è ancora il cantante di Cellino San Marco, tutto sudato. Che però non perde il suo fascino e rivolgendosi a Milly Carlucci le dice malizioso: «Sono contento di tornare in questo zoo, tu sei la mia domatrice». Lei, per tutta risposta, parla subito di “complicità” tra Leone e Giraffa… che ci sia proprio la sua ex Romina Power là sotto?

Francesca Fialdini positiva al covid. Cade l'ipotesi Cantante Mascherato

Entrano subito in puntata il Gatto, (ovviamente) la Giraffa, il Lupo, il Pappagallo e la Farfalla. Tigre azzurra e Orsetto allo spareggio. In pochi minuti, Flavio Insinna, in giuria, mette insieme tutti gli indizi ed individua Massimo Lopez sotto la maschera della Tigre. Più complicato indovinare l’identità dell’Orsetto: tanti, troppi i nomi proposti... Si attende, dunque, il voto dei social. E il risultato è... Orsetto rimane in gara con il 74% dei voti, mentre la maschera che dovrà essere rivelata è quella della Tigre: sarà davvero Massimo Lopez?

“Giù la maschera”, “giù la maschera”… Colpo di scena! La Tigre Azzurra è Platinette! E sorprende davvero tutti, anche per la ritrovata forma fisica e agilità. E l’Orsetto entra ufficialmente in gara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.