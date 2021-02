Il Cantante Mascherato, svelata la Giraffa: sotto il maxi travestimento c'è Katia Ricciarelli

13 febbraio 2021 a

Nella Giraffa c'è Romina Power sì o no? I telespettatori se lo chiedono da giorni soprattutto nella serata in cui a Il Cantante Mascherato torna Al Bano, il protagonista indiscusso della precedente edizione con il costume da Leone. Venerdì 12 febbraio lo spareggio tocca tra Lupo e Giraffa. Arrivano gli ultimi indizi e la votazione è categorica: in semifinale va il Lupo e quindi la sua identità resta segreta (Alessandro Siani, Massimo Ranieri, Gigi d’Alessio e Roby Facchinetti i nomi immaginati).

A dover rivelare l'identità è la Giraffa. Parte il coro: “Giù la maschera” mentre Al Bano, esclude categoricamente che si tratti della sua ex, Romina. Anche se ride e anche se, alla fine sembrava sperarlo. Ma sotto il travestimento si scopre, poco dopo. che c'è Katia Ricciarelli. La lirica, tutta rossa in viso dopo aver portato per ore una maschera davvero ingombrante, ammette che in 50 anni di carriera non le avevano mai fatto mettere un abito del genere. Complimenti per la resistenza, allora. Oltre che per la performance. E Al Bano, intanto, tira un sospiro di sollievo (anche se forse, in fondo in fondo, un po’ ci aveva sperato di rivedere la “sua” Romina).

Giù la maschera per GIRAFFA Quanti di voi avevano indovinato?

Guarda lo smascheramento su RaiPlay https://t.co/AEb8RlrIsl

Appuntamento a venerdì prossimo con #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/zFq17aH9g1 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 12, 2021

