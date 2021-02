Il Cantante Mascherato, torna Al Bano: "Uno zoo...". Gelo in studio anche per la frase su Romina

Al Bano smonta l'ipotesi Romina Power al Cantante Mascherato. Ma sulla battuta cala il gelo

13 febbraio 2021 a

a

a

Va avanti a gran ritmo la terza puntata de “Il Cantante Mascherato”, in onda venerdì 12 febbraio su Rai 1. Dopo la rivelazione di Platinette (nascosto sotto la maschera della Tigre) e l’entrata in gara dell’Orsetto, è il turno del Pappagallo che si esibisce ne “I migliori anni della nostra vita”. La giuria è (quasi) tutta d’accordo: si tratta di Red Canzian, cantante dei Pooh. Sarà lui?

Poi è il turno del Lupo che canta “Chi fermerà la musica?”. Che, guarda caso, è una canzone dei Pooh. E con Francesco Facchinetti in giuria, sembra quasi una reunion del gruppo. Dopo la sua esibizione, in molti - più che essere convinti - sognano che dietro la maschera del Lupo ci sia il cantante napoletano Gigi d’Alessio (il che farebbe sperare che sotto quella della Farfalla ci sia Anna Tatangelo). D’altra parte San Valentino è vicino…

Canta il Gatto che rende omaggio a Patty Pravo, nella giuria, cantando “E dimmi che non vuoi morire”. La Strambelli, visibilmente commossa, ringrazia e fa anche i complimenti per l’esibizione. L’identità del Gatto è resa ancor più misteriosa dal fatto che in questa puntata ha cantato con un timbro di voce femminile, mentre in quella passata aveva una voce più maschile. Chi sarà mai? Tutti si concentrano sui jeans, per cercare maliziosamente qualche “indizio” in più, mettendo il gigantesco felino in forte imbarazzo. Eccezion fatta per Facchinetti, il resto della giuria è convinto si tratti di Rosalinda Celentano… sarà davvero lei?

Arriva sul palco la Giraffa, in un abito splendido quanto ingombrante: tante le ipotesi sulla sua identità. Dopo aver cantato “Una vita in vacanza”, un po’ limitata nei movimenti dal lungo collo, inizia il toto-nomi: “Romina!”, “Romina!”, gridano dal pubblico. Al Bano sorride all’idea che possa essere l’ex moglie, ma è sicuro che lei «non avrebbe mai il coraggio di partecipare ad un programma del genere». Sarà smentito? «A noi piacciono molto le reunion, siamo romantici» dice Milly Carlucci. Eppure la giuria è più orientata verso Katia Ricciarelli, con tre voti su cinque. Finalmente arriva la Farfalla: grandi applausi per lei. Ma la sua esibizione confonde tutti. L’ipotesi che si tratti di Anna Tatangelo è quella più gettonata (quattro voti su cinque). Soprattutto pensando a un Gigi d’Alessio nascosto dietro il Lupo.

L’Orsetto, salvato dallo spareggio, si esibisce in “24mila baci”. Ma sulla sua identità non ci si riesce a mettere d’accordo: Paolo Belli? Alberto Tomba? Valentino Rossi? C’è chi dice persino Riccardo Fogli (un altro rimando ai Pooh!)… Questo sì che è un vero mistero. Sale sul palco Al Bano, vestito stavolta da Al Bano, canta una romanticissima “Di rose e di spine”, brano presentato in gara in occasione del Festival di Sanremo 2017. E nel congedarsi, continua a chiamare la trasmissione “uno zoo”. Milly ci ride su e l'ospite speciale della serata che nella scorsa edizione ha vestito i panni del Leone e travestito proprio da Leone ha aperto la puntata, racconta un aneddoto sul personaggio: il simbolo di Cellino San Marco è guarda caso proprio il felino con la criniera.

Tigre Azzurra? Colpo di scena: Insinna fa sbagliare la giuria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.