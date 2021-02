Lite furiosa Orlando-Salemi. Così cambiano le alleanze al GfVip

Giada Oricchio 10 febbraio 2021 a

a

a

Cadono le maschere al Grande Fratello Vip: Stefania Orlando litiga con Giulia Salemi, mentre Maria Teresa Ruta punzecchia Tommaso Zorzi per la nomination. E cambiano le alleanze in vista della finale.

Alda D'Eusanio cacciata dal GfVip. Laura Pausini denuncia, il caso la travolge

Il GFVip è entrato nel vivo: tutti contro tutti per il rush finale. Le strategie sono spregiudicate e senza esclusione di colpi. In casa i vip superstiti parlano di sentimenti, amicizie, rapporti umani e sensibilità. Tutti tranne Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i dispotici e crudeli tiranni del reality show. Così almeno li descrivono Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello: la santa alleanza pronta a detronizzare il “reuccio” e la “reina”. La nomination di Stefania a Giulia e di Tommaso a Maria Teresa ha scoperchiato il vaso di Pandora: l’italopersiana si è sentita pugnalata alle spalle, la Ruta lo stesso, entrambe fanno le vittime. La conduttrice, reduce dalla pessima “favola” con Francesco Baccini, ha accusato Zorzi di essere un “bambino che si sente in colpa. Come Giandomenico che quando me la fa grossa non si fa vedere, lui è andato a dormire in un’altra stanza”, di averlo lasciato con Stefania quando voleva uscire (“potevo farla ragionare, ma ho mandato lui, la clip l’avrei avuta io, era bello avere per me la clip”), di vedere “strane maree prima di sapere che Pierpaolo era in finale, si sono messi a cucinare con Andrea, questi spostamenti non mi sembrano naturali anche perché contemporaneamente si sono allontanati da me, però è un gioco di strategia perché vedono Andrea meno forte di loro e lo preferiscono in finale” e di essersi meritato la definizione di "cinico" da parte di Pupo: "Se l'è cercata" (in diretta, invece, la Ruta aveva detto a Zorzi: "Non te la prendere è solo una battuta"). Giulia Salemi invece ha detto, rigorosamente in confessionale e non alla diretta interessata Stefania che è “un’altra persona che di base è egoista e individualista, una str**za, mi ha abbandonato, mi ha buttato me**a alle spalle per una settimana, che donna è? Dov’è la lealtà, l’amicizia, la coerenza”. Dopo un giorno di pettegolezzi nei diversi angoli della casa, è scoppiata la lite tra Stefania e Giulia.

Tutti contro Giulia Salemi. E Pupo attacca Zorzi

La Orlando le ha chiesto di parlare visto che la nomination l’aveva amareggiata e la Salemi: “Non mi aspettavo la nomination, mi hai colpito alle spalle, se avevi qualcosa da dirmi me lo dovevi dire in faccia. E non giudicare il rapporto con Pierpaolo, come ti permetti? Io non ti ho mai giudicato (falso, esistono i confessionali andati in onda, nda). Facile giudicare sempre e non provare mai a comprendere. Sei una bugiarda, una bugiarda, io per te ci sono sempre stata. Dobbiamo essere tutti insensibili come te e Tommaso? Io ho sempre avuto accortezze nei tuoi confronti, io pensavo che ti fosse dispiaciuto avermi nominata e invece nei video mi ha buttato me**a, mi hai detto che ero pazza e facevo la vittima per l’aereo a favore di Adriadna e Elisabetta, se realmente eri affezionata a me, mi prendevi in disparte e me lo dicevi di persona. Mi hai voltato le spalle in queste settimane quando io avevo bisogno, adesso giri le frittate e dici che è colpa mia, ho investito tre mesi in una persona che mi ha tradito, mi hai sparato me**a, io mi sono messa in discussione, io se sbaglio chiedo scusa. Mi hai detto che ero una delle tue poche certezze, è facile giudicare e non dire le cose in faccia. Io volevo capire che rapporto ho costruito e che persona ho di fronte, non ti ho voltato le spalle io! Ripeto: non è per la nomination”. Stefania Orlando ha ribattuto punto su punto e sul piano lessicale non c’è stata partita: “Mi vuoi far passare per stro**a, non mi far passare per persona scorretta e non ti ho mai detto pazza. Sull’aereo ho detto che non era carino, ma se in confessionale mi chiedono un’opinione io la do! Hai fatto la vittima! In queste settimane non c’eri mai, tutta casa diceva che avevate difficoltà nel vostro rapporto, che lo facevi stare male, io e Tommaso siamo stati gli unici a dirtelo in faccia! Questo non è un giudizio, ma un’analisi. Purtroppo non siete abituati a ragionare. E visto che mi rinfaccia di essermi stata vicino, ti ricordo che io vi ho sostenuto quando nessuno vi sosteneva! Non ti permetto di dire che ti parlo alle spalle! Io ci sto male quando uno mi dice una cosa del genere, mi potete dire tutto tranne questo (e ha ragione, nda). La verità è che ti ha dato fastidio la nomination, ma mi sarebbe dispiaciuto nominare chiunque. C’è stato un allontanamento graduale quando ti chiedevo come stavi non mi rispondevi, dicevi che avevi da fare, poi ti vedevo parlare per mezz’ora con Rosalinda o Samantha. Io te l’ho chiesto tante volte, non sono una pazza che se lo inventa, io non te lo permetto di dire che ho sparato me**a. Con te si va d’accordo solo se dici che sei brava e fai bene e allora accompagnati con chi ti dice sempre che sei brava, io sono stata corretta e ti ho detto le cose in faccia, non ti ho mai offeso e non sono mai andata sul personale. Mi stai facendo passare per una carnefice e tu per la vittima, tu hai tralasciato il nostro rapporto anche oggi ti ho detto io parliamo, se per te era così importante lo facevi anche ieri ma mi hai risposto che non avevi voglia. Ricordati che le cose in amicizia non si rinfacciano mai, anche io ti sono stata vicina e non te l’ho mai rinfacciato, è solo una questione di nomination. Adesso ti fa comodo fare la vittima, sei pesante. Sei un disco rotto. Vuoi puntare sul fatto che parlo dietro? Se vuoi dirlo fallo pure, mi vuoi buttare fango addosso? Tanto tu lì vuoi arrivare. Vuoi dire che io sono una str**za, va bene, sono cattivissima, sono una stro**a che non tiene ai rapporti umani! Anzi come direbbe la Parietti: sono una grandissima stro**a”. Il battibecco è finito con la Salemi che è andata in giardino a sparlare con Dayane, Maria Teresa e Pierpaolo: “Ha preso il meglio di me quando le serviva e poi mi ha abbandonato e mi ha parlato male dietro, le fa comodo dire che faccio la vittima, adesso è la scusa per tutto, il luogo comune. Bisognerebbe pensare meno al gioco, non appoggiarci a amicizie e alleanze e dire le cose in faccia. Loro tengono al gioco, io no!”. Il fidanzato Pretelli, che durante il faccia a faccia in cucina aveva provato a mettere pace, ha affermato l’opposto su Stefania: “Giulia hai ragione su tutto. Se lei era interessata sarebbe venuta da te. Evidentemente non ha interesse”. Ma chi, ancora una volta, sta giocando in maniera impeccabile è Dayane Mello, passata dal criticare aspramente la coppietta a sostenerli a spada tratta. Ufficialmente per senso di giustizia, ufficiosamente per giocarsi una finale meno ostica (mettendo contro Salemi-Orlando e Zorzi-Ruta ha ottime possibilità di eliminare almeno un rivale forte per la vittoria). E così, la modella brasiliana ha fomentato Giulia sull’ex amica: “Stefania fa finta di non capire che non è per la nomination perché gliel’hai detto tre volte che non è quello il motivo. Non può giocare così con le persone, non è giusto, non è umano. Non c’è affetto e non c’è amore. Vedi, io sento chi viene da me e mi dà un abbraccio giusto per… e chi è sincero… anche con Maria Teresa, Tommaso ha pensato a sé stesso e alla sua immagine, non capisce che è brutto e stupido quello che ha fatto a Maria Teresa è stata una strategia brutta e cattiva. La figura di me**a, degli insensibili la stanno facendo loro”. La Salemi ha annuito: “Ci vuole altruismo, non egoismo. Si rivelano tutti quanti prima o poi, bisogna vedere chi ti sta vicino nel momento del bisogno però vedi, Dayane, c’è sempre il colpo di scena. Chi lo avrebbe mai detto che saresti stata te a difendermi dopo gli screzi di qualche settimana fa? Quando c’era da dire qualcosa me l’avete sempre detto in faccia, sei la prima che descrive le cose in maniera oggettiva, sei neutrale”. E così si sono formate nuove alleanze. Se la tattica di Dayane è evidente, non da meno lo sono quelle della Salemi e della Ruta: hanno bisogno dell’altra finalista sicura (la Mello e Pretelli spesso hanno la golden share sulle sorti dei coinquilini) per arrivare fino in fondo. Il taglia e cuci si è concluso con un colpo di scena: Stefania è andata da Dayane e le ha chiesto scusa: “Ci tenevo a dirti che mi dispiace per quella lite, ti vorremmo dare solo cose belle e gioiose visto ciò che stai passando (il lutto per il fratello Lucas, nda), queste sono sciocchezze”, “Tranquilla, pensa al tuo percorso, non ti preoccupare” è stata la laconica risposta della brasiliana. Mentre Tommaso ha deciso di dedicare il "TZ Late Show" di stasera a Lucas: "Facciamo un applauso e poi partiamo. Dedichiamo la spensieratezza della puntata a lui, gli facciamo fare una risata anche a lui. Ti piace?" e la concorrente: "Sì, ci sto". Al momento osservano dalla panchina: Rosalinda sicura però dell'appoggio di Dayane e di conseguenza dei "Prelemi" (Pretelli-Salemi), Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Andrea Zelletta che si stanno coagulando verso gli "Zorzando".

Gregoraci mozzafiato, festeggia al Gfvip in mutande

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.