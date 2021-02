Gfvip, al televoto Ruta, Zenga e De Grenet

Giada oricchio 09 febbraio 2021 a

Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet sono i nominati del televoto “Chi vuoi salvare?” della 38esima puntata del GFVip di lunedì 8 febbraio. Il meno preferito uscirà venerdì prossimo. E Zorzi punge: “Adesso ti senti una mer**a?”.

Dopo una catena di salvataggio, Samantha De Grenet e Andrea Zenga finiscono in nomination e a seguire Alfonso Signorini dà il via alle nomination vere e proprie: la De Grenet nomina Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta si scambiano il voto, mentre Andrea Zenga e Rosalinda scelgono la Ruta “perché racconta cose e poi la realtà è diversa”, stesso discorso di Tommaso Zorzi: “più volte mi avevano detto che non era sincera e la bugia di stasera su Baccini è una crepa nell’affresco Maria Teresa”. Passo falso di Giulia Salemi che nomina Tommaso nella convinzione che questo l’abbia mandata al televoto. Non è così e Zorzi: “Ti sbagli e ora ti senti una me**a per tutta la settimana”.

Tutti contro Giulia Salemi. E Pupo attacca Zorzi

Stefania Orlando sceglie Giulia “perché è permalosa e mi ha accusato di averle parlato alle spalle quando non è vero”. Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello nominano Stefania. La somma dei voti decreta MTR terza concorrente a rischio eliminazione al termine di una serata vissuta con rabbia da Tommaso e Stefania dipinti come le sorellastre di Cenerentola e con menzogna da Maria Teresa smascherata da Baccini. Lacrime d’amore, invece, per l’incontro della Orlando con il papà e per Dayane che ha potuto vedere in collegamento video il fratello Juliano che ha cercato di farle forza dopo la tragica morte di Lucas: “Ti amiamo, ringrazio Rosalinda e tutti i tuoi compagni per come ti stanno vicino”, “E’ stata una settimana estremamente difficile, ti amo tantissimo, sei la mia vita, stai vicino a papà” ha risposto la modella commossa, ma rincuorata.

