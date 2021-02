Elisabetta Gregoraci, lo scherzo delle Iene la manda in crisi: cosa è successo

Giada Oricchio 04 febbraio 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci all'attacco dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5? Macché! Era uno scherzo de "Le Iene". Dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram storie contro Matilde Brandi, Francesco Oppini, Enock, Urtis e Sonia Lorenzini accusandoli di essersi comportati da finti amici per convenienza e tornaconto, la presunta Elisabetta Gregoraci ha scritto: "Vi leggo e vedo che tutti dite che mi hanno hackerato, nel 2021 se uno dice quello che pensa deve per forza essere stato hackerato?" e poi ha piazzato l'affondo sull'inesistente amico speciale Pretelli: "Dietro di me la vastità di quello che mi importa della cena con Pierpa" e foto del mare alle spalle di una sorridente Eligreg. Il "cinema" è proseguito con un'altra stoccata, questa volta per i fan: "Passate tutto il giorno a farvi gli affari degli altri e poi vi scandalizzate se uno dice la verità, mah". A seguire una foto di Gandhi e un post "Ho appena iniziato".

Gregoraci e i messaggi choc. Giallo sulla lite con Oppini, Enock e Matilde Brandi

Troppo tutto insieme. I dubbi che si trattasse di uno scherzo era inevitabili (possibile che avesse osato snobbare la cena tanto strombazzata da Alfonso Signorini?) e in mezz'ora i diversi fandom dei concorrenti del GFVIP hanno smascherato il programma "Le Iene", in particolare l'inviato Nicolò De Vitis, autore di altre gag del genere. Una goliardata ai danni della Gregoraci che, tornata in possesso del suo cellulare, ha pubblicato il video-verità: "Ragazzi, mi è successa una cosa terribile, pensavo mi avessero hackerato il profilo, invece erano le Iene... io non avrei mai scritto quelle cose", "Dai, ti abbiamo solo letto nel pensiero... era la tua coscienza che parlava" è stata la replica della Iena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.