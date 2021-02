Ecco perché la cacciarono dalla Rai. Alda D'Eusanio manda in tilt il GfVip

Giada Oricchio 03 febbraio 2021 a

a

a

Alda D’Eusanio a ruota libera al Grande Fratello Vip: “Ecco perché mi cacciarono dalla Rai. Mediaset? No, io guardo LA7”. Doppia gaffe per la concorrente che sta mandando in crisi la produzione del reality show.

Via Carlotta, due donne in nomination. Al GfVip nervi tesi tra Zorzi e la Salemi

La giornalista e opinionista Alda D’Eusanio sta infilando una censura dietro l’altra al GFVip. Dopo una settimana piena di scivoloni, compreso un epiteto razzista per cui è stata “perdonata” dal pubblico (ma non da Mario Balotelli che ha criticato la mancata squalifica, nda), per i quali è stata redarguita dal conduttore Alfonso Signorini, ha ricominciato con la stessa mancanza di tatto e senso dell’opportunità. Martedì, ai coinquilini, ha detto: “La mattina leggo i quotidiani e sentendo LA7 perché lì’ c’è un’informazione più completa che sugli altri canali”. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono guardati l’uno con l’altro increduli per l’ennesima gaffe e poi scherzando: “Alda in confessionale”. La giornalista era talmente lontana dal capire cosa avesse combinato di nuovo che ha risposto: “Mi hanno chiamato, davvero?!”. La regia è corsa ai ripari cambiando inquadratura, ma peggio è andata ieri sera quando la D’Eusanio ha raccontato come e perché l’hanno cacciata da “La Vita in diretta nel 2013. Era opinionista e commentando la storia di Max Tresoldi, che si è risvegliato dopo un coma lungo 10 anni, ma ora ha bisogno di continua assistenza da parte dei familiari, disse: “Faccio un appello a mia madre, mamma, ti prego, se mi dovesse succedere una cosa simile, non fare come la mamma di Max, per me quella non è vita, io impazzirei’”.

Maria Teresa Ruta e il famoso cantante beccati sul più bello. Confessioni al GfVip

Ieri sera ha ricordato l’antefatto e ha aggiunto: “ Vedo l’autore che fa segno così (cioè taglia, taglia) al conduttore, mandano la pubblicità, due persone vengono, mi prendono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciarono via e mentre andavo via sento il conduttore che diceva ‘noi ci dissociamo da quello che ha detto Alda D’Eusanio’ e sento che si ricollegano. Mio fratello mi aspettava sotto perché non potevo ancora muovermi da casa da sola. Bene, il giorno dopo esce L’Avvenire, questo lo posso dire perché è pubblico, e la Rai fa un attacco contro di me in cui dicono che io non solo non sono degna di parlare, ma nemmeno di pensare… io sono…”. A questo punto la regia è costretta a intervenire di nuovo chiudendo il microfono e mandando le immagini del giardino vuoto. Alda D’Eusanio sta stupendo in negativo i telespettatori: un conto è la battuta dissacrante e tagliente, un conto è la mancanza di sensibilità, accortezza e criterio.

GfVip, Giulia Salemi: mi sto innamorando. E Signorini tira in ballo la Gregoraci...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.