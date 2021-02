GfVip, Alfonso Signorini gela Elisabetta Gregoraci: "Quando torni a casa...." Rivolta social, conduttore nel mirino

Giada Oricchio 02 febbraio 2021 a

Gelo al Grande Fratello Vip e proteste sui social per uno sketch di Alfonso Signorini su Elisabetta Gregoraci. Nel corso della diretta di lunedì 1 febbraio, il conduttore si è rivolto all'ex gieffina dicendo: "C'è un proverbio cinese: quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché ma lei sì, lo sapevi?" e a seguire: "Oddio, adesso si apriranno tutte le cateratte, non bisogna toccare le donne, bla, bla, bla, chissà cosa mi diranno, adesso non si possono dire nemmeno i proverbi cinesi".

In verità la battuta è stata accolta con molto imbarazzo dall'ex moglie di Flavio Briatore che ha sgranato gli occhi incredula. La Gregoraci era tiratissima in volto al termine di una serata che l'ha vista ribellarsi, seppur con il sorriso sulle labbra, all'ironia greve di Alfonso Signorini sull'inesistente triangolo con Pierpaolo Pretelli (più volte ha detto spazientita di essere stufa del teatrino, nda) e Giulia Salemi.

E se in studio ci sono stati pochi applausi, sui social è scoppiata la polemica per quello che è stato giudicato uno scivolone infelice. Tantissime le critiche nei confronti del conduttore, non solo per la fissazione verso l'ex concorrente, ma anche per il modo di presentare: "Ma dico io era tanto brava Ilary Blasi...", "Non ha riso nemmeno Pupo, la cosa è grave", "Televoto flash per squalificarlo?", "Comincia a essere stanco anche lui", "Predica bene e razzola male, coerenza zero".

Soprattutto i telespettatori e gli internauti preferirebbero che venisse dato più spazio ai vip ancora in gara che alla Gregoraci, uscita dal GFVIP il 4 dicembre scorso.

