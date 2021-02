Sfera Ebbasta apre il ristorante "Healty Color" a Roma con Petagna e Burlon

02 febbraio 2021 a

Apre a Roma il ristorante del cantante trapper Sfera Ebbasta, del calciatore del Napoli Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon. Si chiama Healthy Color, il coloratissimo fast food "salutare" che apre i battenti ufficialmente nella capitale a partire da domani mercoledì 3 Febbraio in zona Prati, in Via Leone IV 64, a due passi dalle Mura Vaticane.

“L’idea di Healthy Color è chiara: mangiare sano non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo” parola di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

L’imminente arrivo nella capitale è solo una delle nuove sorprese targate Helathy color. L’azienda ha infatti programmato nuove aperture in Italia attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha rivoluzionato il mondo dell’healthy fast food in Italia. Dopo il lancio del primo store Milanese di Via della Moscova fine 2019 e dopo la nuovissima apertura romana, Healthy Color si appresta così a divenire una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità. Sono stati programmati posizionamenti anche in alcune capitali europee, anche grazie all’attivazione del programma franchising studiato da Davide D’Andrea Ricchi.

Il fast food ha lanciato una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

I poke di Healthy Color sono diversi da tutti gli altri, per il loro profumo e sapore unico, dato da una rivisitazione del piatto di origine hawaiiana in chiave mediterranea. Non si tratta però di una semplice pokeria: Healthy Color è un vero e proprio healthy fast food, con un ampio menù che offre una scelta variegata anche di Burger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona così come di wrap, insalate, tartare e, per i palati più golosi, anche di pancake e gelati a zero calorie.

Inoltre, Healthy Color Roma è aperto con orario continuato anche nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità son pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata.

