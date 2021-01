“Potrebbe abbandonare....”, il marito di Stefania Orlando choc. E spunta pure la data dell'addio

Francesco Fredella 29 gennaio 2021 a

Ci sarebbe una data nella mente di Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando. “L’8 febbraio, lo dico a voi per primi, potrebbe mollare il gioco”, annuncia Simone in collegamento con RTL102.5 News. Infatti, come racconta il famoso musicista, il prolungamento del Grande Fratello Vip prevede un contratto fino all’8 febbraio. La data della finalissima del 1° marzo, a quanto pare, non sarebbe stata prevista nella fase in cui il programma è stato allungato.

E insomma, stando ai rumors, la Orlando potrebbe mollare tutto a breve. Suo marito Simone non si sbilancia più di tanto, ma tiene bene in mente l’ipotesi di una marcia indietro di sua moglie. Gianlorenzi ha sempre ribadito: “Non ha bisogno di vincere, farebbe sicuramente un passo indietro. Se deve fare un passo indietro per non rovinare il percorso fatto fino ad ora, direi, che deve scegliere qual è la strada migliore”.

Il web, però, vorrebbe ancora la Orlando in corsa verso la vittoria. “Oggettivamente è uno spreco che abbandoni il gioco l’8 febbraio. Ma secondo me è sofferente. Ma nell’ultima telefonata le ho detto di stare tranquilla”, racconta il marito della Orlando.

Ora Simone pensa al dopo Gf Vip. Sicuramente anche per lui, musicista esperto e con un palato fino per la musica rock, il reality di sua moglie ha dato la possibilità di farsi conoscere al pubblico. E poi i suoi tweet, intelligenti e spigolosi al tempo stesso, lo hanno reso il concorrente ombra di questa edizione. “Quando uscirà mia moglie capirà che ho speso un capitale (scherza ndr) per acquistare oggetti per suonare le chitarre. A proposito ne ho una ventina”, conclude Simone.

