Panico al Cantante mascherato. Doppio malore, che succede ai Ricchi e Poveri

Partenza con panico per “Il Cantante Mascherato”, il game talent show condotto da Milly Carlucci su RaiUno venerdì 29 gennaio. Smascherato Baby Alieno: erano i Ricchi e Poveri che hanno accusato un doppio malore e si sono ritirati.

La prima puntata de “Il Cantante Mascherato” è partita al ribasso di 800.000 telespettatori e 4 punti rispetto a un anno fa: 3.615.000 teste per il 16,15% di share contro il GFVip che ha vinto la serata con 3.232.000 telespettatori pari al 18,32% di share. E in sovrapposizione è clamoroso testa a testa: 3.554.000 teste e il 16,2% di share per la Carlucci e 3.585.000 spettatori con il 16,4% per Signorini. Numeri un po’ al di sotto delle aspettative per il talent game show.

Il clou della serata è stato lo smascheramento di Baby Alieno, ma andiamo con ordine. La maschera si è esibita con un madley sulla luna, nessuno dei 5 giudici (Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna e Patty Pravo) hanno indovinato chi si nascondesse sotto il travestimento e Milly Carlucci ha congedato il Baby Alieno ammettendo: “Mi raccomando resisti, so che è una maschera difficile, resisti, adesso ti liberano”. I tecnici sono intervenuti per spostare l’ingombrante maschera, ma la manovra si è rivelata complicata e la Carlucci è intervenuta: “Non possiamo mostrarvi il momento, ma nei programmi live ci possono essere momenti difficili e problemi per i concorrenti”.

I Ricchi e Poveri avevano accusato un malore per il caldo eccessivo e la conduttrice, senza fare il nome, aveva sottolineato: “Le maschere sono tutte molto belle, ma devo dire che sono di gestione complicata perché dentro si respira poco”. A fine serata, Baby Alieno è andato allo spareggio con la Pecorella e durante la performance si è rotto il costume: il disco di polistirolo si è aperto in due.

Il gruppo ha portato a termine l’esibizione con evidenti difficoltà (un altro malore causato dalla mancanza d’aria) e Milly Carlucci è intervenuta: “E’ successo di tutto. Ha provato a respirare. Ci siamo un po’ scomposti” e, tenendo la mano di un componente della band, ha mandato il nero. Al rientro, la decisione: “Baby Alieno è un esperimento genetico, non è facile essere questa maschera – ha detto la Carlucci con un sorriso forzato -. Mi sa che ha nostalgia di casa, quindi vi annuncio che non ci sarà lo spareggio perché intende uscire dalla maschera. Scopriamo chi si nasconde dietro la maschera”. Stop ai voti social e Pecorella salva. La presentatrice ha fatto entrare i bodyguard e dalla maschera sono saltati fuori i Ricchi e Poveri al completo.

