Televoto truccato. La soffiata scatena il panico al GfVip

Giada Oricchio 27 gennaio 2021 a

a

a

Terremoto nella casa del GFVip. "Fuggite! Televoto truccato dal Brasile, uscite da questo circo". È quanto ha urlato una signora all'esterno del loft di Cinecittà nella tarda mattinata di oggi 27 gennaio. I "vipponi" erano in veranda, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo erano in giardino e hanno sentito nitidamente: "Televoto truccato dal Brasile, uscite dal circo". Lo hanno ripetuto l'uno con l'altro e hanno avvisato subito Tommaso Zorzi che ha espresso il desiderio di abbandonare l'8 febbraio rifiutando il contratto per il secondo e definitivo allungamento all'1 marzo.

GfVip, doccia fredda per i concorrenti. La finale è rinviata: ecco quando sarà

In verità, sono mesi che i social denunciano le irregolarità del televoto a causa delle preferenze giunte dall'estero e vietate dal regolamento del format. Ma pagine Instagram con milioni di follower e internauti brasiliani, cambiando il VPN, hanno aggirato il divieto, prima per salvare la connazionale Dayane Mello, poi per eleggerla prima finalista tra lo sconcerto dei coinquilini e la rabbia dei telespettatori che non la stimano per le numerose cattiverie e offese dette ai compagni di avventura (solo pochi giorni fa ha detto che Zorzi è "un malato mentale che soffre di ansia"). Non a caso, quando, lunedì 25 gennaio, Alfonso Signorini ha dichiarato che la modella era in finale, è stata rivolta unanime sui social. Sono stati decine di migliaia i commenti di protesta, sotto tutti gi account ufficiali del GFVip, contro il sabotaggio e il televoto truccato.

Dayane Mello in finale. Colpo di scena al #GfVip e i social esplodono

Dayane Mello era candidata finalista contro Rosalinda, Giulia Salemi e soprattutto Stefania Orlando, amatissima dal pubblico italiano che la vorrebbe contendersi la vittoria con Tommaso Zorzi. Dunque, la sua proclamazione viene vissuta al pari di un'ingiustizia. Come se non bastasse, l'ex gieffina Sonia Lorenzini ha rivelato su Instagram che gli autori hanno fatto uscire lei e gli altri ex concorrenti dallo studio proprio perché c'era malumore e malcontento per l'esito del televoto a favore di Dayane. I "vipponi" dentro la casa avevano già dei sospetti e più volte erano rimasti perplessi da alcune eliminazioni, ora ne hanno la certezza.

GfVip, Alba Parietti contro Dayane Mello: non si gioca con i problemi psichici, pretendo le scuse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.