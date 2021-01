Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta crolla e sbotta in lacrime: "Sono qui per..."

Giada Oricchio 27 gennaio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta in lacrime: “Ho fatto il GFVip per mia madre”. Dopo l’ufficializzazione della finale l’1 marzo e dopo il botta e risposta a distanza tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti su chi delle due avesse affascinato Alain Delon nel lontano 1994, oggi pomeriggio Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo emotivo. La giornalista, che sta pensando di abbandonare il reality show l’8 febbraio, insieme a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha raccontato all’amica: “Mia madre guarda sempre il Grande Fratello e quando me lo hanno proposto, ho pensato di farlo per tenerle compagnia, ma avevo strane sensazioni. Sai, quando mi chiamava, mi diceva che non vedeva Signorini e io ‘quello è il canale 55, devi mettere su Canale 5’. Ero indecisa se partecipare o no, poi c’è stato l’incidente di mio fratello e allora ho pensato che avevo ragione, che la mia sensazione era giusta. Vorrei sentirlo, vorrei sapere come sta”.

GfVip, Alba Parietti contro Dayane Mello: non si gioca con i problemi psichici, pretendo le scuse Stefania Orlando l’ha rincuorata, ma l’ex moglie di Amedeo Goria sembra arrivata al limite delle forze, probabilmente anche perché delusa dal comportamento dei compagni di avventura che l’hanno esclusa dal televoto al femminile “Chi vuoi in finale?”.

GfVip, ecco gli uomini al televoto. Zorzi litiga con la Salemi, poi il piano clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.