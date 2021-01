GfVip, ecco gli uomini al televoto. Zorzi litiga con la Salemi, poi il piano clamoroso

Giada Oricchio 26 gennaio 2021 a

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli sono i due concorrenti candidati finalisti del GFVip5. Il televoto “Chi vuoi in finale” si chiuderà venerdì 29 gennaio quando Alda D’Eusanio entrerà nella casa come concorrente ufficiale. Deluso Tommaso Zorzi che in nottata litiga con Giulia Salemi tirando in ballo Francesco Monte e smaschera la strategia di Pierpaolo. Poi si accorda con Stefania Orlando per abbandonare l’8 febbraio e non arrivare alla finale dell’1 marzo.

Nel corso della diretta di lunedì 25 gennaio, Alfonso Signorini ha chiesto alle donne quale uomo non meritasse la finale e Giulia Salemi, dopo un attimo di finta incertezza, ha fatto il nome dell’amico Tommaso Zorzi. Così, esclusi gli altri, è rimasto Andrea Zelletta, l’ex “comodino”. Poco dopo è toccato ai maschi vip scegliere uno al loro interno e Pierpaolo Pretelli ha avuto la meglio con la sorpresa che l’ex velino ha nominato Andrea Zenga e non l’amico Tommaso del quale ripete che ha grande stima. La strategia dei “Prelemi” era chiara: Giulia ha eliminato Zorzi perché troppo forte al televoto e Pierpaolo gli ha preferito Zenga per lo stesso motivo nella convinzione che, contro Zelletta, abbia una chance di arrivare fino in fondo. Un doppio voltafaccia: umano e tattico che potrebbe rivelarsi un boomerang (i social hanno condannato il “tradimento” della coppietta, nda). In nottata è partita la corsa alle giustificazioni della Salemi e di Pretelli. Entrambi hanno detto che l’influencer milanese non ha bisogno di loro per la finale, “ero davvero, davvero in difficoltà. farai tutto da solo di sicuro, io ho la convinzione che il posto in finale per Tommy è già scritto”. Stefania Orlando però non le ha risparmiato giuste critiche: “Anche io so che lui sarebbe arrivato, ma l’avrei salvato comunque”, Dayane Mello, prima finalista donna, non le ha mandate a dire: “La verità è che Pierpaolo ha fatto strategia, non lo voleva al televoto, era ovvio, non gli conveniva, è stato un colpo basso. Voleva Andrea per avere più possibilità di vincere” e Maria Teresa Ruta, in poche parole, ha dimostrato di aver sempre capito tutte le dinamiche della casa: “Se Pierpaolo votava te Tommaso e Dayane votava te, andavate in tre e li massacravi… il conto è questo. Eh amore… l’amica”. Zorzi, amareggiato dalla scarsa limpidezza nella motivazione, è andato allo scontro con Giulia: “Tu hai detto che sceglievi me perché te lo avevo detto io e non è vero, non te l’ho detto, ho solo sgranato gli occhi. Hai preferito l’amore all’amicizia, non dire più che fuori sono il tuo migliore amico, quando mai mi hai chiamato per dirmi le tue cose. Io l’ho fatto, ti ho raccontato del mio libro in uscita ed è successo quel casino, non fare sempre la vittima”. La Salemi si è rimangiata che fossero migliori amici, ha ammesso di essere stata poco sincera ma ha anche rivelato: “Ho almeno 400 messaggi su whatsapp a cui non hai mai risposto, leggevi e non rispondevi. Sei sparito a un certo punto”. E Zorzi ha spiegato che i loro rapporti si sono interrotti quando lei si è fidanzata con Francesco Monte: “Non ti ho più vista e alcune cose che lui ha detto non mi sono piaciute. Dì le cose come stanno, tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me e che aveva detto frasi contro il mio modo di essere. A questo io non ci sto. Mi hai cercato solo quando vi siete mollati”. Tommaso si riferiva al "disappunto" di Monte in merito a due ragazze che si baciano e infatti, senza mai nominarlo, ha detto chiaro e tondo: “Per lui due donne che si baciano fanno schifo, percome sono fatto io non posso far finta che questa cosa mi vada bene. Per me è un co**ione e lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte. Tu hai preso le difese sue e da più persone ho saputo che lui stesso non era per la quale di avermi intorno. Quando Mediaset Play mi ha chiamato per fare il programma chi ho chiamato? Te Giulia! Quindi non mi far passare per str**zo”. Alla fine la Salemi ha lasciato la camera blu ed è andata a dormire in “lavatrice”. Sempre nel cuore della notte, Tommaso ha toccato un altro argomento: la permanenza nella casa di Cinecittà fino alla finale dell’1 marzo. Zorzi ha confidato a Stefania: “Io sono sicuro, paradossalmente sono sicuro in tutto. Mi vivo bene queste due settimane bene e poi l’8 vado” e la Orlando, giustamente stupita dal risultato del televoto per la prima finalista e certa che d’ora in poi sarà sempre nominata (insieme alla Ruta) dalle altre donne, ha risposto: “Io pure, visto anche il risultato del televoto, del parere del pubblico… io… tu comunque vedi, vivitela in prospettiva e poi decidi”. A loro si sarebbe aggiunta anche Maria Teresa Ruta, poco convinta dell’andamento del reality: “Mi fa strano che dicono sempre ‘Tommaso, Tommaso’ e poi quando c’è da fare un nome per la finale non fanno il suo… Lo temono. Ma il Grande Fratello è come il Festival di Sanremo, ti ricordi sempre delle persone che hanno lasciato il segno, mai del vincitore. Penso che ci abbiano notato e possiamo essere orgogliosi”.



