Dayane Mello in finale. Colpo di scena al GfVip e i social esplodono: caos televoto

26 gennaio 2021

Dayane Mello dalla squalifica (secondo i social) alla finale vera. La discussa modella brasiliana è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con il 45,5% delle preferenze ha battuto al televoto “Chi vuoi in finale”: Stefania Orlando (24,9%), Rosalinda (2,4%) e Giulia Salemi (27,2%). La Mello ha dedicato la finale: “a mia figlia, a te Alfonso, agli opinionisti, a tutti gli amici dentro la casa e a Rosalinda”.

Valanga di commenti negativi sui social per il televoto a cui hanno partecipato (illegalmente) anche i brasiliani: “Seriamente dobbiamo assistere a questa pagliacciata?”, “E noi che chiedevamo l’espulsione, non hanno fatto vedere la clip e l’hanno mandata in finale”, “Basta, non seguo più questo circo”, “La finale più immeritata in 20 anni di Grande Fratello”, “E poi il protetto sarebbe Tommaso?”, “Vi meritate questa finalista per un’edizione finta e pilotata”, “Meritava Stefania, assurdo”.

Molti hanno ripostato il video in cui Dayane Mello parla in modo dispregiativo di Tommaso Zorzi dicendo che “fa il malato mentale e per colpa delle sue crisi d’ansia rovina la festa agli altri, è favorito”). Anche dallo studio si leva una voce di dissenso: quella di Miriam Catania che urla: “Stefaniaaa devi vincere tu!”.

