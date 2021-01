GfVip, perché i Petrelli non vogliono Giulia. Il fratello di Pierpaolo zittito da Signorini: dici balle

Giada Oricchio 19 gennaio 2021 a

Nella diretta di lunedì 18 gennaio del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi fa i conti con il dissenso della famiglia di Pierpaolo Pretelli, ma Alfonso Signorini si scaglia contro il fratello del concorrente: “Stai dicendo balle! Non prenderci in giro”.

Pierpaolo Pretelli, dopo la forzata “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci, ha intrecciato una storia con Giulia Salemi. La famiglia dell’ex velino non ha gradito il cambio di giostra ed è andata di programma in programma a dire che avevano una preferenza per Elisabetta, bella, brava e con barca a Monte Carlo. In casa ne hanno le tasche piene degli innamoramenti di Pierpaolo. Per Dayane: “Quando discutete ci coinvolgete, non ne possiamo più, non siamo noi a cercarvi, siete voi a venire sempre da noi. Tu Pier eri con la lingua di fuori a cagnolino con Eli, adesso invece vedo che lei è più innamorata, a te non importa tanto”; per Tommaso: “Mi sembra una storia da teenager per passare il tempo”.

Pierpaolo si difende sostenendo che è sinceramente coinvolto (“Mi sono messo contro la famiglia per Giulia, è una prova d’amore”) perché se avesse pensato alla strategia avrebbe dovuto evitare e Antonella Elia, opinionista dai giudizi variabili, parte lancia in resta: “Giulia, sei un tipo di donna che mi piace tantissimo. Brava, vai avanti così, infischiatene proprio di questa campagna contro. Tommaso, mi stupisco di te! Ti sei avviato alle campagne contro X o Y, hai iniziato con Mario Ermito contribuendo alla sua eliminazione e ora con Giulia. Eppure tu stesso hai cercato la storiella d’amore con Francesco e anche con Zenga se ci fosse stato. Perché stai sindacando una storia, saranno cavolacci loro?!”.

Signorini dissente: “Stai diventando troppo zuccherosa. Dove hai vissuto finora? Che GF hai visto?! Non sono d’accordo sul fatto che Tommaso abbia cercato la storia con Francesco a tutti i costi”. Un’affermazione che ha fatto venire i lucciconi a Zorzi (poi dirà: “sono tranquillo, ma mi dispiace che abbia detto che faccio le crociate contro la gente”) e ha mandato su tutte le furie Oppini: “Una baggianata l’hai detta Antonella, l’ennesima”. Poi si torna a Pretelli per un faccia a faccia con il loquace fratello Giulio che incolpa i giornalisti: “Ho detto A e hanno scritto B. Sono dichiarazioni di un mese fa. Noi stiamo subendo gli attacchi per quello che è successo a Capodanno. Non abbiamo dato delle preferenze, sono loro che scrivono falsità. Sta succedendo di tutto fuori, abbiamo dovuto mettere di mezzo gli avvocati”. Il gieffino non gli crede: “Non c’è stata una storia con Elisabetta e non ci sarebbe mai stata. Mettetevelo in testa! Sono molto deluso. Sai che lavori facevo spaccandomi il c**o e quanto ci ho messo per entrare qui. Vi avevo detto di non andare nei programmi televisivi e avete fatto il contrario. Così mi mettete in difficoltà, non posso difendermi”.

L’amato fratello continua a scaricare tutte le responsabilità sulla stampa dimenticandosi che lui è fisso sulla poltroncina di “Pomeriggio Cinque” e la mamma Margherita domenica era a “Live Non è la D’Urso”. Alfonso Signorini non ci sta: “A me dà fastidio quello che stai dicendo. Non è colpa dei giornalisti! La scusa che i giornalisti si inventino le cose puoi tenertela a casa tua. Giulio stai dicendo delle balle, non raccontare balle qui, ti ho visto io ammiccare nei programmi e far intendere che preferivate Elisabetta. Non dire balle o mando in onda le clip, non venire a prenderci in giro”. Pierpaolo Pretelli implora Giulio di non cercare fama ai suoi danni: “Cosa state subendo? Vi stanno mandando al patibolo? Ti sto chiedendo di evitare tutto! Lo fai? Prometti? Fare una cattiveria a Giulia è come farla a me. Vi avevo detto di non fare interviste” e quello piangendo: “Lo avevi detto solo a mamma e papà”. Intanto Selvaggia Roma, dallo studio, urla: "Falsooo" all'indirizzo di Giulio Pretelli. Il segmento si chiude con un regalo di Signorini alla coppia: una foto di Pierpaolo che bacia Giulia in piscina come quella in cui baciava Elisabetta. Un tocco di eleganza, non c’è che dire.

