Cecilia Capriotti fuori dal GfVip. Ecco le quattro donne al televoto

Cecilia Capriotti è l’eliminata della 33esima puntata del GFVip 5, mentre al televoto “Chi vuoi in finale?” ci sono Stefania Orlando, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 18 gennaio, Cecilia Capriotti è stata fatta fuori con il 3% delle preferenze (Dayane 60%, Stefania 31%, Carlotta 6%). Poi il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto agli uomini della casa di fare il nome di una donna che non meritava la finale. A esclusione sono rimaste Stefania, Rosalinda e Giulia. Contrariamente rispetto alle precedenti edizioni, il televoto non è stato flash, anzi, con un’abile mossa da pongoregolamento, le donne sono state chiamate a eleggere un quarto nome tra di loro e, come prevedibile, si è aggiunta Dayane Mello. Alla luce delle proteste per le centinaia di migliaia di voti brasiliani (vietati da regolamento) che stanno falsando gli esiti delle nomination e per restituire un po’ di veridicità al reality, sarebbe stato opportuno che il televoto fosse veloce e non aperto per una settimana.

