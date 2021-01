GfVip, la verità di Stefania Orlando: ecco perché è finita con Andrea Roncato

Giada Oricchio 19 gennaio 2021 a

Stefania Orlando, grande protagonista del GFVip 5, nella diretta di lunedì 18 gennaio, replica all’ex marito Andrea Roncato: “Il matrimonio è finito per mille motivi, non per un altro uomo”.

Calma, precisa, raffinata, educata, così Stefania Orlando replica punto per punto all’ex marito Andrea Roncato che a “Live – Non è la D’Urso” ha dichiarato di essersi separato perché lei aveva un altro uomo. Eppure Roncato, più volte, ha dichiarato di essersi separato “per la droga e i tradimenti. Non ero un bravo marito” (intervista a Verissimo, nda). Forse la nuova popolarità e l’enorme amore social per Stefania hanno fatto perdere la memoria all’attore comico. Sta di fatto che alle insinuazioni e alle malignità, Stefania risponde ricorrendo a una dialettica rigorosa e sincera: “Ero andata via dopo che eravamo diventati come fratello e sorella, padre e figlia. I vent’anni di differenza cominciavano a farsi sentire. L’altro uomo non è stato la causa della fine del nostro matrimonio. Il nostro rapporto non andava oltre la stima e il rispetto, a lui sarebbe bastato, a me no. Per anni siamo stati ottimi amici e mi sarebbe piaciuto mantenere un buon rapporto. Non ho mai dichiarato che la moglie è gelosa, è stato lui a incontrarmi nei corridoi di Via Teulada e a dirmi che non potevamo più vederci perché la moglie è tedesca, “è gelosa che mi chiami amore”, espressione che io uso anche per il tavolo. Io di Andrea ho sempre parlato in modo carino, non accetto di diventare tutto a un tratto la moglie scomoda. Cosa gli dico? Ti voglio bene. Se lo voglio in casa per un confronto? No! Non voglio destabilizzare i suoi equilibri. Ma ripeto: quel matrimonio è finito per mille motivi e ho dato modo a entrambi di rifarci una vita”.

GfVip, choc nella notte. Stefania Orlando vuole uscire, fermata in extremis

La Orlando, felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, rintuzza anche la figlia della seconda moglie di Roncato: “Al suo post contro di me, risposi in privato in modo carino e in cambio fui pesantemente insultata”. Stefania alza la diga dell'onmestà e regge l’onda d’urto dello squallido tsunami. Poco dopo però scoppia a piangere per l’inattesa e ingiusta pugnalata alle spalle. Nel post puntata la Orlando confiderà a Zenga la sua amarezza: "Se non ne vuoi parlare non ne parli, ma non vai dalla D'Urso perchè allora mi chiedo a che gioco stai giocando. Esce dopo quattro mesi, un fulmine a ciel sereno, quella è anche la mia vita, non solo la sua".

