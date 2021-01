GfVip, choc nella notte. Stefania Orlando vuole uscire, fermata in extremis

Giada Oricchio 19 gennaio 2021 a

Choc notturno al GFVip. Stefania Orlando corre verso la porta rossa per abbandonare la casa e viene fermata per un soffio da Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Dopo il colpo basso dell’ex marito Andrea Roncato, andato dalla D'Urso a sputtanarla sul presunto motivo del divorzio di 20 anni fa, la conduttrice era demoralizzata e amareggiata: "A che gioco sta giocando? Perché parla dopo 4 mesi? E' anche la mia vita. io qui dentro non ne ho mai voluto parlare".

La rabbia era così forte che si è infilata il cappotto e si è avviata verso l’uscita (senza nemmeno il taxi di Pamela Prati), ma i coinquilini l’hanno rincorsa e l’hanno bloccata appena in tempo. La Ruta l’ha afferrata per un braccio: “No, noooo, nooo”, “Me ne voglio andare, lasciami perdere, lasciami andare. Mi fate andare via? Non devo ragionare su niente, non me ne frega più niente, me ne voglio andare a casa mia. Non fatemi arrabbiare! Non me ne frega più niente di niente” ha urlato Stefania giunta fino al limbo. Zorzi si è parato davanti alla seconda porta rossa: “Andiamo a parlare in giardino, poi esci. Sto io con lei, andate. Facciamo una cosa, se esci tu, esco anche io” e la Orlando in lacrime: “Per me possono uscire tutti. Non avete capito, me ne voglio andare. Peggio per te se vuoi uscire con me perché puoi vincere”.

Tempo mezz’ora e Tommaso, a sua volta in preda all’ansia per l’allungamento, è riuscito a farla ragionare. Meglio è andata quando è sopraggiunta Samantha De Grenet: "Non devi darla vinta a persone che ti hanno offeso e ti vogliono male. Se esci stanotte o domani godono ancora di più. Solo per fastidio devi rimanere qua. Sei una combattente, non darla mai vinta ai tuoi nemici. Se vai via, devi falro per il motivo giusto". La lunga caotica notte è culminata in balletti e canti scaccia crisi da parte di tutti i vip.

