Bomba al GfVip, Zorzi smaschera Stefania Orlando? Putiferio sul web e spunta un vecchio video

Tommaso Zorzi contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5: “Mi ha chiesto di litigare per finta”. Cecilia Capriotti conferma e Samantha De Grenet: “Il caso deve scoppiare”. E sui social è delirio.

Nella casa del GFVip è successo l’impensabile: Tommaso e Stefania, grandi amici fin dalle prime battute del reality show di Canale 5, hanno litigato e non si rivolgono più la parola. A sganciare la bomba è stato l’influencer milanese. Ma cosa è successo per arrivare a questo punto? Sabato sera, la produzione ha premiato i gieffini con una festa brasiliana in onore di Dayane Mello. Tommaso Zorzi ha ballato e scherzato con la modella per tutto il tempo suscitando la rabbia di Stefania: “A me ha detto ‘non parlarle, lo sai com’è, se dovete litigare piuttosto non parlarle’, mi dice che lui non ci va d’accordo, non ci ha legato perché non sa mai chi ha di fronte e stasera ride e scherza con lei. Dayane mi ha detto che le faccio pena e nessuno mi ha difeso. Lei non mi ha mai chiesto scusa. Si tratta di sensibilità, non sono arrabbiata, sono delusa. Ho preso atto che non c’è lo stesso grado di amicizia. Lui pretende sensibilità per le sue cose, ma non mi sembra così attento per gli altri. Cecilia mi ha riferito che hanno fatto pace e che entrambi si sono detti: ti conviene andare d’accordo con me”. Zorzi si è accorto che l’amica era scura in volto e dopo averle domandato cosa avesse, è sbottato: “Sono gay, single e ho 25 anni, se una sera mi voglio divertire non faccio niente di male, non devo subire le scenate di gelosia di una donna 50enne, etero e sposata”. I due hanno bisticciato senza riappacificarsi, mentre il resto della casa (tranne Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che mettevano l’accento sul quieto vivere e sulla semplice voglia di far caciara di Tommaso) gongolava per l’amicizia che andava in frantumi.

“Sta crollando l’impero” è stato l’infelice commento di Mario Ermito e Dayane: “Lei fa finta di essere gelosa, vuole la clip in puntata”. Molti gieffini hanno trovato fuori luogo la "gelosia" di Stefania verso Tommaso tanto che Samantha De Grenet ha parlato di “una bambinata”. Ma il vero colpo di scena è arrivato questa mattina. Tommaso stava facendo colazione con Cecilia Capriotti e ha detto: “Non abbiamo chiarito e stamane sarà ancora peggio. Ma io non ho fatto niente di male e certo non sarò io ad andare da lei. Nell’ottica che era una festa brasiliana dove non la ca**va nessuno, mi sembrava carino starle vicino, nessuno che ballava e la cercava… eravamo seduti uno di fronte all’altro e poi abbiamo iniziato a ballare” e poi abbassando la voce e allontanando il microfono ha rivelato: “però amore a me viene il dubbio, l’ho detto ieri a Maria Teresa, ma non lo avrei mai detto… lei quando c’è stata la prova di canto fuori (a Capodanno, nda)... avevano appena mandato la clip del semilitigio famoso tra me e lei qui, dove sembrava Sgarbi… praticamente stava cantando Mario e io ero in backstage con Rosalinda e lei mi fa ‘ma senti ti va se questa settimana tipo litighiamo?” e Cecilia: “Cioè facciamo finta?”, “Sì e io le ho detto: guarda io queste cose non le faccio, anzi le ho detto: quando litigo con te ci rimango male veramente. Mezz’ora dopo, in camera, mi dice: quello che ti ho detto prima, lascia stare, non ti preoccupare. Io non sono venuto qui per litigare e non mi faccia passare per quello che non conosce il valore dell’amicizia. Non abbiamo un diverso concetto dell'amicizia, ma dei reality. Lo ha detto anche a te?” ha aggiunto Zorzi. La Capriotti ha confermato: “Sì. Te lo giuro su Dio. E io: non riuscirei mai perché è vero, non ci riuscirei mai. Dopo un’oretta mi ha detto che stava scherzando. Questa cosa l’ho riferita solo a Samantha” (non è chiaro quando e dove e come mai le telecamere non abbiano ripreso il tentato "biscotto", nda) e Zorzi: “Anche a me ha detto che scherzava. Allora lo vedi? Lo dice a tutti. Adesso lei è delusa? Sono deluso io”.

Quando Stefania si è alzata e ha spiegato il motivo del suo malessere a Maria Teresa Ruta, la donna non le ha chiesto lumi sulla rivelazione di Zorzi ma le ha dato ragione. Poco dopo Stefania si è arrabbiata per il bagno sporco e Tommaso ha sottolineato a Cecilia e Samantha: “Va beh, sempre più convinto che lo faccia apposta, il bagno è sporco, ma è una cosa infinitesimale, non come le altre volte. Adesso penso che stia urlando per litigare… Cecilia mi ha detto che ha fatto la stessa proposta a lei. Poi ha detto che scherzava, ma perché non le è riuscito”. La De Grenet, che non vedeva l’ora di separarli, ha soffiato sul fuoco: “Sì, sapevo questo episodio, ma non l’ho detto a nessuno. Siete in due a raccontare la stessa cosa, ne manca una terza e avete la prova. Eh adesso deve uscire il caso”. I diretti interessati hanno trascorso Su Twitter è esploso il caos con gli utenti spaccati in due fazioni: da una parte i sostenitori a oltranza di Zorzi, dall’altra quelli di Stefania Orlando all’oscuro del chiacchiericcio della casa e dunque impossibilitata a difendersi, a smentire o svelare a sua volta le strategie altrui. Intanto sul web è tornato virale un video del 1° gennaio (dopo il presunto mancato accordo chiesto dalla Orlando, nda) in cui Stefania e Tommaso stanno discutendo del flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e il ragazzo avverte l’amica: “Guarda Stefania, io lo so cosa stai facendo adesso, Stefania non mi far parlare perché sennò parlo, io lo so cosa stai facendo adesso e non lo voglio fare… va bene?!”, la Orlando fa un ghigno e poco dopo lo raggiunge in giardino per rassicurarlo: “Amore, non è come pensi, ti assicuro, non è come pensi, non voglio litigare. Non è come pensi”. Un battibecco a cui molti ora danno un’altra chiave di lettura. Lunedì 11 gennaio, nel corso della 32esima puntata del GFVip, Alfonso Signorini dovrà far chiarezza.

