Pretelli-Salemi pace fatta? Chi non gli crede

Pace fatta e amore con il vento in poppa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la neo coppia del GFVip 5: “Abbiamo un futuro insieme”. Ma Dayane Mello non risparmia critiche all’ex velino: “E’ un farfallone, piange per la clip in puntata”.

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 gennaio, è bastato che una donna urlasse all’esterno delle mura della casa più spiata d’Italia che Giulia Salemi era fidanzata con “Alessio il calciatore” (sembrerebbe essere Romagnoli che però è fidanzato da tanti anni con un’altra ragazza, nda) per mandare in confusione Pierpaolo Pretelli. “Non le credo però…” ha ripetuto con insistenza a Giulia insinuando che non conosce la sua vita fuori dal GF e che in fondo, magari, poteva esserci qualcosa di vero. La Salemi si è difesa: “Sarei una pazza a fare il Grande Fratello per la seconda volta, avere un rapporto con qualcuno ed essere fidanzata fuori. Cosa ho fatto nei mesi scorsi te lo dirò fuori ma non c’è nessun segreto, la mia vita è molto normale”, lui si è chiuso in lavatrice a piangere e i coinquilini non hanno risparmiato critiche e osservazioni. Per Stefania Orlando, la questione non meritava alcun peso e per Tommaso Zorzi: “Il vittimismo di Pier nemmeno Dayane”, mentre la modella brasiliana ha sottolineato: “Io penso che Pier non deve proprio aprire la bocca perché lui ha fatto il farfallone in questo percorso qui. Lei può avere la sua vita e lui deve fregarsene perché ora è giusto così. Io conosco Giulia, è stata con pochissimi uomini, fuori è di una noia… mamma mia… sicuramente lui ha avuto più donne di quanti uomini può aver avuto Giulia. E poi quella che ha urlato è la solita ragazza che voleva la coppia con Elisabetta, può essere vero o non vero, secondo me è più falso che vero. Adesso lui fa la scenata per cosa?! Va in sauna, piange, fa il geloso, lo fa per la clip! Lo faceva anche con Elisabetta quando vedeva un aereo”. Anche Tommaso Zorzi, amico di vecchia data di Giulia, ha espresso le sue perplessità perché teme che la Salemi possa soffrire come già accaduto con Francesco Monte: “Avete voluto il risciò? La bicicletta? E ora pedalate. Lo sapevate che finiva così” e l’italopersiana: “Ma sembrava che tu invece di sostenermi, mi stessi mettendo in difficoltà con tutte quelle domande. Me lo hanno fatto notare anche in confessionale”. Zorzi ha replicato che reputava le urla della signora così infondate da scherzarci sopra (le aveva detto: “Hai scambiato il GF per Tinder!”) e ha aggiunto: “Vorresti un abbraccio in più? Ma io non sono quel tipo di persona neanche con mia madre. Non è colpa mia quello che è successo. Non ho mai detto che nascondi qualcosa. Ma ti pare che io non sono felice se tu sei felice?”. E l’ha abbracciata. Gli utenti di Twitter hanno bollato come esagerata la reazione di Pierpaolo Pretelli: “Non crede alla signora quando urla che Elisabetta Gregoraci l’aspetta fuori, ma le crede quando dice che Giulia è fidanzata?”, “Ha fatto il gatto in calore passando per Elisabetta, l’ex Adriadna e ora Giulia e ha il coraggio di arrabbiarsi con lei?”. Nel pomeriggio, Mario Ermito ha preso da parte Pretelli e lo ha tranquillizzato: “Io l’ho vista stare veramente molto male per l’ex fidanzato. E’ una che quando investe sui sentimenti, dà tutto, è pura, è una ragazza seria. Quando le hai dedicato una canzone l’altro giorno, è venuta da me e ha detto ‘che bello, hai capito cosa ha fatto?’ e io: ‘ti ha colpito perché sei innamorata’.E’ diventata rossa quando gliel’ho detto. Vivete la relazione come due ragazzi della vostra età” e Pierpaolo gli ha confidato: “E’ un sentimento che cresce di giorno in giorno, non è una cosa momentanea, siamo sicuri che succederà qualcosa fuori, non mi succedeva da tanto tempo di stare così bene con una persona. Siamo simili sotto certi aspetti, ci completiamo, ridiamo tanto. Già che ci sono queste basi, mi fa capire che ci sarà qualcosa fuori. Lei mi ha detto che la distanza Roma-Milano non le fa paura. Non muovo la residenza da Roma perché ho mio figlio, ma un weekend a Milano ci vado, una volta io e una volta lei. Lei conosce le mie priorità e le accetta. La sera, in camera da letto, la 27enne si è dichiarata: “Sono a un punto di non ritorno” ricevendo in cambio da Pierpaolo: “Non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo solo andare avanti”.

