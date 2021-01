Tra Salemi e Petrelli spunta Romagnoli? È crisi, gossip bomba al GfVip. E la regia stacca

Giada Oricchio 08 gennaio 2021 a

Colpo di scena nella casa del GFVip 5: urlano che Giulia Salemi sta con Alessio Romagnoli (fidanzato tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo Pretelli entra in crisi e scoppia il putiferio. Tommaso Zorzi critico: "Il GF non è Tinder!".

Malumori nel paradiso dei "Prelemi". Intorno alle due di oggi pomeriggio, Samantha, Stefania, Cecilia, Tommaso e Andrea Zenga hanno sentito una donna urlare all'esterno della casa: "Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio", sono corsi ad avvertire la Salemi che sembrava caduta dal pero: "Alessio? Alessio? Alessio? Ma ti giuro amore non conosco nessun Alessio. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?", "No, no" ha precisato Cecilia e Stefania: "Ha urlato stai attento, è fidanzata con Alessio". Tommaso era scettico: "Eh io non lo so se conosci un Alessio, dovresti saperlo tu!". La gieffina non si dava pace: "Ma davvero? Ma non so chi sia. Mi dispiace solo se Pier ci ha creduto". La gieffina è andata in giardino da Pretelli per rassicurarlo, ma la stramba fan ha continuato a urlare con il megafono: "Pier stai attento, Giulia ti sta usando per il gioco. Elisabetta ti aspetta, non ha nessuno". Pretelli, abbacchiato, ha detto: "E sono due, devi capire..." e la Salemi: "Ma chi ca**o è? Ma chi è questa pazza? Amore oh ma che ca**o dici? Ma io ti denuncio!". Tommaso si è messo a ridere: "Ma chi quereli? Ma cosa? Forse non è un fidanzato, ma uno che frequentavi fuori" e Pierpaolo: "Ecco così... Elisabetta? Ma figurati se pensa a me". Giulia si è innervosita: "Ma ci credi pure?! Non frequentavo nessuno, appuntamenti zero. Prima avevo le mie robe, il lavoro a cui pensare, poi sono stata 20 giorni in quarantena. Ma ci puoi davvero credere? Mi metterei mai in una situazione del genere? Ti guardo negli occhi, sono seria...mi sembra surreale... avvocati, denunciate...fate vedere sui miei social che non è vero. Oggettivamente sarei una pazza a fare il GF una seconda volta e tirarmi una storia con Pierpaolo mentre ho uno fuori. In un mese in albergo sentivo gli amici di sempre, non ho sentito nessun Alessio".

Tommaso Zorzi però ha voluto approfondire: "Magari non è Alessio, un altro, magari sei andata a cena due volte con la stessa persona. Nessuno può aver mai pensato che avessi un flirt in corso vedendoti fuori? Giulia, pensaci bene. Non è colpa mia se hai preso il GF per Tinder! Ma che ti arrabbi? Chi diffami? Pier mai una gioia per te... Giulia, cioè tu stai dicendo che per un anno non sei uscita con nessuno? Magari qualcuno di sei mesi fa...un flirt...nemmeno un messaggio...ma cos'eri la monaca di Monza?!". La Salemi ha continuato a negare: "No, niente, estate tranquilla con Matteo e un gruppo di amici. Ah, mi hanno attribuito un flirt ma non era vero" e Tommaso: "Come si chiamava? Iniziava per A?" e l'amica: "No, ma non voglio dire il nome". Nemmeno il tempo di dirlo che l'urlatrice ha aggiunto: "Alessio il calciatore" e Giulia si è illuminata: "Ah, ma non è vero. Andava con un'amica mia di cui non faccio il nome. Non ero io, era la mia amica". Quest'estate, il gossip attribuiva alla Salemi, una liaison con il giocatore Alessio Romagnoli, a sua volta fidanzato da anni (la regia ha censurato, nda). Pretelli, uomo facile da mandare in confusione, ha osservato: "Non dico che ci credo però...Non è un fidanzato, ma una frequentazione, ma io non ho pace...". Poco dopo, Giulia ha ammesso la bugia: "Conosco un Alessio, ma non credo che lui vada in giro a dire queste cose. Non è vero, te lo giuro, non ci siamo sentiti nemmeno su Instagram. Paradossalmente può saperlo Dayane con chi si vedeva. Mi sembra fantascienza. Io sono entrata single e non sono mai uscita sola con lui, mai una telefonata. Mai. L'obiettivo di chi urla è farti tornare con Elisabetta. Ha ottenuto il suo scopo! Te stesso mi hai invitato a duemila serate: non fare il santarello! Allora, anche te dimmi cosa hai fatto nei mesi scorsi! Io mi baso su chi sei qua. Ci caschi come un babbano, vai a ca**re. L'ultima serata che ho fatto era quella con Giacomo, Armando e Dayane al ristorante a settembre. Poi non sono più uscita. Mi sembra surreale che ti debba rendere conto della mia vita da single di 7 mesi fa. Te lo racconterò fuori però il tuo comportamento mi fa riflettere".

Pierpaolo è andato in tilt (forse troppo per esser considerato sincero, nda): "Io non conosco la tua vita prima di qua. Ovvio che ti credo, però mi ha messo la pulce nell'orecchio. Come è successo con Andrea. Tornare con Elisabetta? Ma se non ci sono mai stato! Mettiti nei miei panni, Giulia! Mai una gioia", la ragazza si è innervosita: "Ma stiamo scherzando?! È follia". Pretelli se n'è andato indispettito, la gieffina lo ha rincorso e il modello ha bofonchiato qualcosa senza né capo né coda: "Io non ci credo a quello che hanno urlato però ognuno di noi ha una vita fuori...". Poco dopo ha aggiunto: "Io non so chi sia lei fuori di qui, io ho difficoltà a fidarmi delle persone, specie di quel giro lì. La mia paura è che io mi do al 100% e poi la prendo nel c**o. Lei non è la seconda scelta. Adesso mi riprendo, non mi farò condizionare". Tommaso Zorzi ha commentato con lucidità: "Botte da tutte le parti eh Pier, avete voluto il risciò? Pedalate allora! Passi lunghi e ben distesi. Io ti avevo avvertita!" e l'italopersiana: "Scusa eh...non è facile comandare al proprio cuore, è scattato qualcosa, io non riesco a controllarmi, ci ho provato a tenere le distanze, a tapparmi la bocca, ma non ci riesco! Sarebbe stato più semplice non sottomettermi di nuovo al giudizio degli altri!" e Zorzi con intento protettivo: "Amore, potevi aspettare! Non siamo al 41 bis! Prima o poi usciamo. Le storie nei reality sono più difficili perché sono sotto gli occhi di tutti. Non dico non fartela, altrimenti sembro il Grinch dei sentimenti! Ma sappi che poi ti devi aspettare la pazza che urla, quelli che criticano, i fan del Gregorelli...eh scusa se io sono cinico, fateci il callo però, le relazioni mediatiche sono all'usufrutto di chiunque. Chiunque può dire la propria. Ci sarà chi si sveglia e va da Barbara o dalla Panicucci e dice la sua...abituatevi". Stefania Orlando ha cercato di ridimensionare il tutto: "È una fan dei Gregorelli oppure è uscito qualcosa, ma non farti demoralizzare da questa cosa. Anzi ti deve rendere più forte! Non darle tutto questo peso", mentre Samantha De Grenet ha evidenziato: "Eh però Pier appena sente una voce, va in pappa...".

