Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, così nasce l'amore al GfVip

Pierpaolo Pretelli ha passato tre mesi a inseguire Elisabetta Gregoraci che lo aveva friendzonato senza pietà con gli ormai famigerati "paletti". Però l'amicizia speciale faceva gioco ai due concorrenti (il blocco in puntata era assicurato, nda) e alle dinamiche del reality show (non esiste GF senza love soap opera) e così la storia è stata trascinata finché la Gregoraci non ha deciso di ritirarsi per trascorrere le feste di Natale con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore. Tuttavia, Elisabetta si era accorta subito che l'ingresso di Giulia Salemi aveva colpito Pierpaolo (allontanandolo da lei) tanto da scrivergli sulla schiena: "Ti piace Giulia? Lo vedo da come la guardi". Una volta uscita dalla porta rossa della casa del GFVip, Pretelli non ha avuto più remore, si è lasciato andare con Giulia ed è scoppiato l'amore nonostante la contrarietà di sua madre (gli ha detto chiaro e tondo di stare da solo e che preferiva Elisabetta, nda) e dei fan degli inesistenti "Gregorelli", acronimo di Gregoraci e Pretelli. La Salemi, invece, ha contro Tommaso Zorzi, ma solo perché teme una seconda grande delusione, dopo Francesco Monte, per l'amica del cuore.

Ieri pomeriggio Pierpaolo è tornato a parlare del suo comportamento: "Io passo per il farfallone quando è il contrario. Ho rispettato Elisabetta però lei in puntata diceva una cosa e durante la settimana altro, ben altro. Lei mi faceva credere certe cose. Io stavo zitto perché non sapevo cosa dire. Con Giulia è tutto diverso, sto proprio bene". Stefania Orlando, l'unica a sostenere pubblicamente che non vedeva interesse tra i due attirandosi l'ira di "Lady Monte Carlo", ha ricordato: "Io lo dissi che secondo me ci marciava un po', che non vedevo nulla se non una comfort zone", mentre Dayane ha ricordato: "Elisabetta sembrava sempre la buona samaritana, sembrava perfetta, ma per noi era una gran rottura sentir parlare sempre di amici speciali, paletti...dai...Però con lei era una cosa matura, io lo vedevo preso, con Giulia mi sembrano delle bambinate" e Rosalinda: "Secondo me no, non lo vedevo così felice da tanto tempo".

Ebbene, i baci, le coccole e gli sguardi tra Pierpaolo e Giulia sono sinceri, magari è presto per parlare di amore però l'ex velino si è sbilanciato clamorosamente: "Forse ho trovato la donna giusta. Quando è che tu capisci di esserti innamorata? Io dal pensare prima all'altro, il pensare all'altro appena svegli e durante la giornata, il preoccuparsi, il cercarsi, poi ci devono essere altre cose: la complicità, il rispetto, la fiducia" e la Salemi di rimando: "A questo punto non so se ho mai provato il vero amore...forse no".

