Urtis: ora farò una serie Tv, contattato anche da Rocco Siffredi

Dopo il Gf vip, Giacomo Urtis ha le idee chiare. “Non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo”, racconta a Il Tempo il medico dei vip. Dopo una parentesi da cantante ora sta studiando da attore. Tutto vero. “Farò una serie tv, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando”, racconta Urtis. E poi svela di essere stato contattato da Rocco Siffredi: “Quando sono tornato in albergo dopo la puntata del Gf vip ho acceso il cellulare. E’ stata la prima cosa che ho fatto. Una marea di messaggi. Tra quelli ricevuti, c’era anche uno di Rocco Siffredi. “Mi ha fatto i complimenti ed ha voluto abbracciare virtualmente mio padre. Ha messo gli occhi su di lui”, precisa Urtis. Nella puntata di ieri ha abbracciato i suoi genitori parlando per la prima volta di un rapporto molto conflittuale con suo padre. “E’ un uomo tutto d’un pezzo. Un vero militare. Rigoroso, attento. E’ lui che parla con le banche e che cura le mie aziende”, dice Giacomo. “L’ho sentito stamattina. Era tranquillissimo”: ora per Urtis inizia una seconda vita. “Mi sento più sicuro”, racconta prima di chiedere la telefonata.

Salemi salva, Giacomo Urtis esce dal Gfvip

