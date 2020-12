Dramma gelosia al GfVip. Tra Zelletta e Natalia spunta il rampollo. E Dayane...

Giada Oricchio 30 dicembre 2020 a

Dramma della gelosia nella casa del Grande Fratello Vip 5. Andrea Zelletta ammette di aver mentito, teme di essere stato tradito dalla fidanzata Natalia Paragoni e scoppia il “Caprigate”. Dayane Mello che ha sganciato la bomba, piange, chiede scusa e minaccia di ritirarsi, poi se la prende con Rosalinda.

Nella casa più spiata d’Italia, i vip arruolati da Alfonso Signorini stanno lavorando davvero bene: ogni giorno una polemica, una lite o una tragedia sentimentale. La storia di Andrea Zelletta, ex tronista di “UominieDonne” val la pena di essere raccontata. Il ragazzo pugliese è entrato a settembre e nel giro di poche settimane i social lo hanno ribattezzato “comodino” per la sua totale abilità nel confondersi con l’arredo: mai una dinamica, mai uno scontro, mai un intervento. Dopo tre mesi e mezzo di apatica presenza, Alfonso Signorini ha dato il via alla soap opera di Cinecittà: “Ci sono concorrenti che al provino dicono che sfan**lano la fidanzata se entrano e una volta in casa le mandano i cuoricini”. Nessun nome, ma il riferimento a Zelletta sembrava evidente. Di lì a poco, la fidanzata del ragazzo, tal Natalia Paragoni, gli rovina il Natale mandando un biglietto criptico (“il TUO Natale con la TUA fidanzata”). Choc! Perché è arrabbiata? E’ un addio? Cosa ha visto che le ha dato fastidio? Andrea non capisce, alcuni inquilini tentano le giustificazioni più improbabili, altri si lamentano delle manie di protagonismo della ragazza che con questa mossa ha rubato la scena a tutti fino al prossimo serale del reality show. Tommaso Zorzi sottolinea: “L’avrà fatto per un passaggio televisivo?” e il modello: “Ma nooo, a lei non interessano queste cose”. Ma figuriamoci se a un’aspirante social piazzista, conosciuta in un programma televisivo (“Uominiedonne”), pronta a firmare la delibera a “Le Iene” per uno scherzo terribile e nota per aver salutato fan inesistenti al Festival di Venezia, può mai interessare un passaggio nel programma di punta di Canale 5! I social, sempre pungenti e malpensanti, commentano: “La prima dinamica di Zelletta in tre mesi gliel’ha creata Natalia da fuori! Blocco assicurato”.

Arriva la diretta di lunedì 28 dicembre e il secondo segmento (il primo era l’offerta di un impiego da parte di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi con record di share, nda) è dedicato all’incontro tra Zelletta e la dolce metà. Lei legge una lettera strappalacrime, giura amore eterno e se non lo sarà andrà all’inferno. A rompere l’idillio ci pensa Alfonso Signorini: “Siete sicuri che è tutto a posto?! Sì? Allora vi faccio vedere il confessionale di Dayane”. La modella brasiliana, lingua biforcuta, era incavolata nera per il malumore creato a Natale dalla Paragoni e ha rivelato di un presunto tradimento estivo da parte di Natalia a un evento a Capri. Nel gruppo di amici c’era il rampollo di una famiglia miliardaria che dopo una notte insieme l’avrebbe portata a fare shopping di lusso. Dayane aggiunge che la voce circola insistente nel giro milanese e che l’ha sentita anche Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star nonché attuale concorrente conferma tutto. Salta fuori pure il nome del ricco presunto amante: Leonardo Maria Del Vecchio della “Luxottica”, secondo la classifica di Forbes i secondi miliardari italiani. L’ereditiere 25enne e Natalia erano entrambi presenti all’evento di beneficienza dell’Unicef a fine agosto. Un plot twist degno di Beautiful. In diretta, Zelletta sparge acqua sul fuoco meglio di un pompiere: “So tutto, so che era andata a Capri e con chi. E’ un chiacchiericcio e bisogna stare attenti a mettere in giro certe voci se non si è più sicuri”. Natalia nega, ma ha lo sguardo terrorizzato: o perché teme che lui creda alle malelingue o perché c’è qualcosa di vero. Sta di fatto che si rivolge a Dayane Mello e le manda un “pizzino”: “Anche io potrei dire tante cose su di te, ma non lo faccio perché sono voci”. Come a dire: taci altrimenti poi parlo io. Il confronto finisce con baci e sorrisi: la coppia è salva. Almeno fino a ieri pomeriggio quando Andrea Zelletta ci ripensa, riconosce di aver mentito e scoppia quello che Twitter ha già ribattezzato come il “Caprigate”: “Ho mal di testa. Ho la guerra in testa da lunedì. Io ho detto che sapevo tutto, ma non era vero. Ho voluto tutelarla, ma io sapevo solo che era andata a un evento a Capri e chi c’era. Del chiacchiericcio non sapevo niente, il resto non lo sapevo e lì per lì non l’ho capito. Se sono sicuro di Natalia? Sicura è solo la morte. Lei sa come la penso su certe cose, non perdonerei”.

Stefania Orlando e Cecilia Capriotti lo hanno rassicurato, mentre Giulia Salemi ha ammesso: “A Milano circola questa voce, ma io non voglio entrarci. Dayane è cattiva, prima fa queste robe e poi chiede scusa”. Rosalinda ha cercato di far leva sulla fiducia e Zelletta: “Tu sei sicura di Giuliano al 100%? Al 99? Ecco anche per me c’è quell’1%, la cosa mi fa paura perché l’errore è umano. Io vorrei scavare, ma sono qui dentro come faccio? Con Dayane non voglio parlare, casomai chiedo a Giacomo. Se so chi può essere lui? Certo che lo so, io i nomi li so, non sono mica nato ieri!”. Samantha De Grenet l’ha buttata sull’invidia della gente per la coppia: “Sai a me quante ne hanno dette? A un certo punto ero stata con tutta la Juventus!”. Ma Zelletta non si è tranquillizzato, si è messo a piangere e ha attaccato Dayane: “E’ il 18esimo reality che fa, non può sapere che se sgancia una bomba simile è un ca**o per me che sono qui, ma anche per lei che è fuori! Mi ha messo la CIMICE nell’orecchio e ora non sono tranquillo. Quella donna non ha scrupoli e non ha pietà. Lunedì sera, non ho reagito perché lei non mi interessa come persona”. Tutti i coinquilini hanno preso parte alla telenovela, compreso Tommaso Zorzi: “A me la tua reazione pacata non torna. Fosse successo a me avrei chiesto dove, come e quando, avrei indagato. Mica si possono sparare le cose così senza far nomi e cognomi. Dayane ha detto chiaramente che non solo Natalia ci è finita a letto, ma che il giorno dopo hanno fatto shopping insieme. E’ andata a letto con questo ragazzo per farsi regalare vestiti di marca il giorno dopo e che la madre era contenta. Questo è stato detto, è un’accusa un po’ pesante. Lui chi è? Stava in classe con me e vi assicuro che non cerca visibilità. Non ne ha bisogno". Nel frattempo, in un’altra parte della casa, la Mello rilanciava: “Basta io non voglio più parlare di questa cosa. Di Andrea non mi importa un ca**o. Ma sappiate che ho protetto Natalia più di quanto pensiate. Sono stata zitta su tante cose e dettagli. Andrea innamorato? Uhm. Le maschere prima o poi cadono. Lo scopriremo solo vivendo”. Il clima si è surriscaldato e dietro la spinta degli altri geiffini, Dayane chiede scusa a Zelletta sostenendo che non era sua intenzione arrecargli un danno: “Ho sbagliato, cerca di capire, ho passato il Natale qui lontano da mia figlia (nessuno l’ha obbligata, nda)”. Poi però la modella dalla personalità contorta ha accusato i coinquilini di aizzare Zelletta contro di lei e ha minacciato di abbandonare la casa.

A seguire la scena madre: fa e disfa la valigia nel giro di 5 minuti vista l’indifferenza generale. Zorzi non le ha creduto: “Mi accusa di averle detto di dirlo in confessionale e non direttamente a Andrea. Non è vero! Io ho detto diglielo fuori, non in questo contesto. Non ci sto a farla passare per vittima, si prenda le responsabilità delle sue azioni!”. Con questi animi, la giornata stava volgendo al termine, quando arriva l’altro colpo di scena. Rosalinda va dall’ormai ex amica Dayane per consolarla: “Non voglio che ti senta isolata. Sappi che qui in me hai sempre una persona che ti vuole bene” e la Mello la tratta malissimo: “Devi farti i ca**i tuoi! E’ colpa tua se sto così, se stavi zitta su Mario tutto questo non sarebbe successo. Tu in puntata mi hai messo in difficoltà (è stato il contrario, nda)”. L’attrice siciliana si allontana sconvolta: “Ma come è possibile che sia sempre colpa mia?! Mi insulta, mi dice che faccio drammi, che sono gelosa, che non sono positiva ed è colpa mia?! Basta”.

