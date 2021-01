Salemi salva, Giacomo Urtis esce dal Gfvip

05 gennaio 2021 a

a

a

Giacomo Urtis è il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì 4 gennaio. Mario Ermito e Andrea Zenga si salvano, rispettivamente, con il 14% e il 18% delle preferenze al televoto “Chi vuoi salvare?”, mentre Giulia Salemi e Giacomo Urtis apprendono del loro destino in studio davanti a Alfonso Signorini. La Salemi si salva a furor di popolo con il 56% dei voti e Urtis (scuro in volto e dubbioso per l'esito del televoto) saluta definitivamente il gioco con il 12%. Abbraccio e baci da soap opera tra Pretelli e la gieffina al momento del rientro in casa.

Tra Elia e De Grenet volano insulti e Zelletta finisce in mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.