"Come mia mamma..." Domenica In, Sileri si salva in corner con la Venier

Siparietto a “Domenica In”, in onda domenica 3 gennaio su RaiUno, tra Mara Venier e il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: “Come mia mamma”, “Beh, insomma”.

A Mara Venier non fa difetto l’ironia e l’autoironia e lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In”. La conduttrice ha chiesto se dopo la somministrazione del vaccino si può tornare a viaggiare e ci si può levare la mascherina: “Mi scusi, ma le mie domande sono terra, terra” e il viceministro Sileri, che ha sottolineato l’importanza della vaccinazione per favorire la ripresa economica, ha commesso una piccola gaffe: “Non si preoccupi sono le stesse domande che fa mia madre!”. La Venier è scoppiata a ridere: “Ecco! Beh… quanti anni ha sua mamma? No, perché prima Arcuri, ora lei… Quanti anni ha? E’ del ’48? Beh, io sono più piccola!”. Ed è scoppiata nella caratteristica travolgente risata. Sileri in evidente imbarazzo ha provato ad aggiustare il tiro: “Mia madre sarà tra gli ultimi, non ha grosse comorbidità, sta bene, ha solo 72 anni (la Venier 70, nda). Ho recuperato?” e Mara: “Ha recuperato bene, complimenti!”

Sileri a Domenica In: "Probabile che il vaccino andrà ripetuto nel 2022"

