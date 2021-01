Paolo Fox difende l'oroscopo 2020, "linciato" a Domenica In: "Ma non ti vergogni?". Astrologo quasi in lacrime

Giada Oricchio 03 gennaio 2021 a

Battute e imbarazzo tra Mara Venier e Paolo Fox nella puntata di “Domenica In” di domenica 3 gennaio: “Eh ma per molti è stato un anno molto positivo”, “Attento a quello che dici…”. Poi Guillermo Mariotto e Giovanna Ralli lo bacchettano e Twitter se la ride.

Mara Venier ha battezzato il 2021 con un inizio di “Domenica In” molto frizzante. All’astrologo Paolo Fox, ospite in studio per l’oroscopo del nuovo anno, ha ricordato ironica che aveva toppato le previsioni 2020: “Eh non è andata molto bene, ora mi raccomando, stai attento a quello che dici perché potrà essere usato contro di te”, Paolo Fox ha puntualizzato: “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta. Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta…”.

La Venier si è accorta subito della deriva pericolosa: “Beh è stato un anno terribile per tutti… anche un ristoratore può essere della Vergine e a lui certo non è andata bene”, Fox non ha colto l’imbarazzo della Venier e il suo tentativo di arginare lo scivolone e ha continuato a ribadire i vantaggi economici della Vergine tanto da far sussurrare alla conduttrice: “Per chi vende mascherine certamente…”. Ma Paolo Fox è diventato un caso: bersagliato da tutti gli ospiti e da Twitter. Guillermo Mariotto, in collegamento video, gli ha chiesto: “Ma quando non ci prendi ti vergogni un po’?” e l’astrologo: “Beh sono il primo a dire che non è verità assoluta però se la gente mi dà ancora fiducia…”. Ma non è finita. Pure Giovanna Ralli se l’è presa con Fox: “Trattami bene il Capricorno che l’anno scorso avete detto cose belle e si è visto come è finita!”. L’astrologo ha iniziato a descrivere la forza del segno, ma la Ralli ha continuato a brontolare e Paolo Fox è sbottato: “Avete pure qualcuno che mi picchia?! Il Covid non fa parte delle previsioni degli astrologi, dovete chiedere ai virologi! Finiamo sempre in –ologi, ma non siamo la stessa cosa. Quelle previsioni dovete chiederle a loro!”.

E Twitter non ha perdonato: “Paolo Volpe sull’orlo di una crisi di nervi”, "Eh, il Covid non è una loro previsone... parac**o", “Tra un po’ scoppia a piangere e se ne va, segnate”, “Ma ancora parla dopo la figuraccia dello scorso anno?!”, “Beh ci sono stati virologi che hanno fatto previsioni sbagliate come gli astrologi”, “Giovanna Ralli inca**ata con Fox e gli oroscopari!”, “Salviamo Paolo Fox”, “Oggi messo a durissima prova, se non sbrocca adesso, bisognerà farlo santo”, “Poverino! Maltrattato da tutti gli ospiti”. Chissà se Paolo Fox aveva predetto a sé stesso un inizio di 2021 così difficile.

