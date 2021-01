Adriano Celentano chiama Domenica In: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il vaccino? Lo faremo

Giada Oricchio 03 gennaio 2021 a

Adriano Celentano si affaccia a “Domenica In”. Nella puntata di domenica 3 gennaio, il versatile artista fa una sorpresa a Giovanna Ralli e rivela: “Farò il vaccino contro il Coronavirus”.

Colpo grosso per Mara Venier a inizio 2021. Nella prima puntata del 2021 di “Domenica In” ha celebrato Giovanna Ralli, mito del cinema italiano (surreale il siparietto in cui ha rinfacciato all’astrologo Paolo Fox la mancata previsione del Covid-19, nda), omaggiandola con una telefonata in diretta di Adriano Celentano. Il cantautore è stato molto galante: “Giovanna senti, io sono rimasto colpito dalla tua freschezza e bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto 35 anni in più! Stavo mangiando una mela, ho alzato lo sguardo e ho detto a Claudia: non sarà Giovanna, sarà sua figlia. Sono colpito dalla tua giovinezza”, la Ralli ha ringraziato e Mara Venier ha chiesto al “Molleggiato”: “E tu come stati? Farai il vaccino?”, Celentano si è concesso una battuta: “Siamo qui con Claudia, siamo chiusi in casa da un anno, ci hanno portato il vestito a righe l’altro ieri”, ma ha risposto con serietà al vaccino anti Covid: “Sì, sì lo faremo. Non l’ho mai fatto, ma lo farò. Buon anno a tutti”.

