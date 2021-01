GfVip a luci rosse. Pierpaolo e la Salemi scatenati a letto, ciaone alla Gregoraci

Giada Oricchio 02 gennaio 2021 a

Addio Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Petrelli hot con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 e la regia censura. Il concorrente, che a Capodanno ha interrotto il collegamento con la madre a causa dei consigli non richiesti sul suo comportamento all’interno della casa più spiata d’Italia, ha archiviato l’amicizia speciale con la Gregoraci buttandosi nelle braccia della Salemi. I due ragazzi sembrano aver trovato un feeling così sincero e intenso da fregarsene delle critiche dei coinquilini. Tommaso Zorzi, molto amico dell’italopersiana, le ha detto che sta dando un brutto spettacolo: “Io non avrei tirato quel limone sotto il vischio, è una questione di buon gusto. Adesso parli così di Francesco Monte, ma io so come stavi realmente”, frecciatine anche per Pretelli, passato dalla simpatia per la Gregoraci al desiderio di ricongiungersi all’ex fidanzata Ariadna all’amore per Giulia nel giro di tre mesi.

Il sospetto che cavalchi la storiella mediatica ai fini del gioco c’è. Sta di fatto che stanotte la passione ha preso il sopravvento: Pierpaolo e Giulia hanno condiviso lo stesso letto in cucurio e dopo qualche chiacchiera, hanno cominciato a scambiarsi baci, abbracci e coccole di ogni tipo. L’ex velino ha cercato intimità coprendosi con le coperte, ma seppur celati, i movimenti della mano erano così inequivocabili che la regia ha cambiato di scatto l’inquadratura.

Tuttavia il momento è stato reso surreale da Maria Teresa Ruta. Nel cucinino, la conduttrice stava raccontando una favola e proprio in quegli attimi con vocina sottile diceva: “Oh no, mio Dio… non puoi fare così… ti prego…”.

