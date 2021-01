Grande Fratello Vip, la clip con i "morti illustri" rovina il Capodanno: Maria Teresa Ruta sotto choc

Giada Oricchio 01 gennaio 2021 a

a

a

Polemiche social per il Capodanno del Grande Fratello Vip 5. Quest’anno Mediaset ha deciso di massimizzare l’investimento fatto sul suo programma di punta affidando la notte del primo dell’anno al cast del GFVip guidato da Alfonso Signorini. Lo show non ha incontrato il favore del pubblico totalizzando poco meno di 3 milioni di telespettatori pari al 12,9% di share contro il collaudato “L’anno che verrà” di RaiUno con Amedeus che ha ottenuto il record di oltre 8 milioni di telespettatori pari al 33% di share (55% a mezzanotte). In particolare, c’è stato un momento nel corso della serata - caratterizzata dal versatile talento di Tommaso Zorzi e dalla personalità di Stefania Orlando - a suscitare l’indignazione degli internauti.

Dopo il brindisi di mezzanotte, in un clima di assoluta leggerezza, tra una risata, un balletto, un'esibizione canora e una sfida a squadre (i gieffini perdenti sono stati spediti in Cucurio), Alfonso Signorini ha messo al corrente i vip della scomparsa di Sean Connery, Gigi Proietti, Stefano D’Orazio, Maradona e Paolo Rossi. “Allora vipponi, prima che canti Fausto Leali e voi potrete ballare con chi volete, vorrei la vostra attenzione – ha detto Signorini -. L’anno che ci lasciamo alle spalle, ci ha fatto perdere per la strada molti… alcuni personaggi che facevano parte della nostra vita e della nostra storia e che non smetteremo mai di ricordare. Guardiano insieme chi ci ha lasciato e non c’è più”.

A seguire il breve necrologio di artisti e campioni con ulteriore evitabile commento: “Purtroppo il bruttissimo 2020 ce li ha fatti lasciare per strada. Ma il loro più grande insegnamento è rispondere alla tristezza con un grande sorriso”. La clip è stata così veloce e inopportuna per il contesto da essere percepita come un gesto maldestro e grottesco. Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere, mentre i vip avevano la medesima espressione di chi ha appena preso un treno in faccia.

Bufera su tutti i social con centinaia di post: “Quelli non sono soltanto personaggi, ma anche persone con un cuore, non si può spettacolarizzare tutto. Un po’ di tatto e rispetto”, "Che oscenità! Una pugnalata. Ma come avete potuto? Senza rispetto per nessuno", “Mediaset si è dimostrata sempre molto rozza in occasioni come queste. Non le sa gestire”, “Uno schifo, come si fa a dare una notizia del genere a freddo dopo il brindisi di Capodanno?”, “Elencava i nomi con lo stesso tono in cui elenca i nomi durante la sfilata trash, ma poi erano tutti sorridenti e si aspettavano qualcosa di carino, che senso ha avuto?!”, "Solo per questo schifo si meritano lo share che hanno fatto", “Ma siete pazzi a far vedere le persone morte dopo i festeggiamenti? Avete distrutto tutto. Sapevate che Maria Teresa li coonosceva bene! Imbarazzante”, “Ma non si danno queste notizie a freddo. Di pessimo gusto. Povera Maria Teresa!”, “Quanta rozzezza! Ma dirglielo in un altro modo e in un altro momento, no?! Bah!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.