Veglione di Capodanno al GfVip, scatta il duetto di Pupo e Cristiano Malgioglio

Francesco Fredella 30 dicembre 2020 a

a

a

Un’indiscrezione bomba: Pupo e Cristiano Malgioglio per la prima volta in tv canteranno “Gelato al cioccolato” (brano scritto da Cristiano). Domani sera al Gran galà di fine anno del GfVip accadrà di tutto e la prima spifferata che ci arriva è legata ad un’esibizione indimenticabile della Malgy mentre l’Italia intera resterà a casa aspettando la mezzanotte, in rigoroso lockdown. Signorini ha organizzato una puntata bomba del Gf vip, la cinquantesima di questo 2020. E gira voce che dietro le quinte a Cinecittà possa arrivare anche il fidanzato turco di Malgy, un ragazzo di 39 anni bello come il sole e con un look che ricorda molto Can Yaman. Sono stati avvistati insieme, pochi gironi fa, in un negozio del centro di Roma. Malgy con cappello, mascherina e occhiali e il turco con i muscoli in mostra. Ma appena hanno capito di essere osservati da occhi indiscreti sono andati via.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.