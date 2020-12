I Pretelli innamorati, il fratello di Pierpaolo si fidanza con una romana doc

Francesco Fredella 30 dicembre 2020 a

a

a

È innamorato pure lui. Non solo Pierpaolo, che ormai sembra aver perso la testa per la Salemi, ma anche suo fratello Giulio si è fidanzato. Lei si chiama Alessia Pellegrino ed è lontana dal mondo della tv. Romana d’origine. Sui social è spuntata qualche foto, ma nulla di più. Il piccolo di casa Pretelli conferma tutto al telefono non appena gli chiediamo qualche notizia in più.

“Ci siamo conosciuti in un locale di Ponte Milvio poi io e Alessia siamo usciti un’altra sera in giro per Roma. Il primo bacio allo Zodiaco”, racconta il fratello di Pierpaolo. “Voglio presentarla a mio fratello il prima possibile, appena uscirà dalla casa del Gf Vip”, puntualizza.Il Capodanno lo trascorreranno a Maratea, città di origine dei Pretelli.

Giulio lascia tutti senza parole quando parla di Alessia: “Siamo innamorati per davvero. Questa storia l’ho tenuta segreta per un po’ di mesi fino a quando ho capito che si trattava di una cosa seria”. All’orizzonte potrebbe esserci per lui e Alessia l’ipotesi Temptation Island. “Chissà”, dice Pretelli. “Lo farei”, risponde Alessia. Vedremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.