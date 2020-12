Maria De Fillippi irrompe nella casa e bacchetta Andrea Zelletta: "Natalia ha più carattere di te"

Giada Oricchio 28 dicembre 2020 a

a

a

Maria De Filippi irrompe nella casa del Grande Fratello Vip 5 per una sorpresa a Tommaso Zorzi e un augurio agli altri vip. La ventinovesima puntata del reality show, in onda lunedì 28 dicembre, si apre con un evento più unico che raro: Maria De Filippi ospite in un'altra trasmissione. La regina degli ascolti “benedice” il format condotto da Alfonso Signorini: “Mi appassionano le storie umane, a maggior ragione in questo periodo, non sto lì per le nomination, ma il resto mi piace. Tommaso? Secondo me all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, non mi era simpatico, poi ho cominciato a vederlo in modo diverso, vedevo che i suoi occhi erano quasi impauriti, un po’ timidi, mi fa tenerezza in senso buono. Se discute è per fare la pace e penso che lo faccia solo con le persone che stima. Come me. C’è una parte che tiene ben nascosta, è un lato fragile che non mostra per non farsi colpire e non si fida più tanto delle persone”.

Ed è proprio Tommaso Zorzi, l’influencer che vuole fare tv, a incontrarla per primo. “Sono contenta di conoscerti” dice la De Filippi e il gieffino: “Oddio, Maria, mi sento male. È come un motociclista che incontra Valentino Rossi!”. Segue siparietto con osanna reciproco: “La malinconia è un sentimento intelligente, che non provano tutti ma chi lo prova è perché non è scemo. Non mollare, fidati di te stesso. Fatti vedere percome sei. Ci vediamo agli studi Elios”. Infine la conduttrice di “Uomini e Donne” si collega con il resto dei vip per gli auguri natalizi: “Vi seguo, tenete molta compagnia, sono molto contenta di essere qua, vi auguro buone feste e buon anno”. Il silenzio è religioso, pendono tutti dalle sue labbra e la De Filippi scherza: “Beh, dite qualcosa altrimenti diventa imbarazzante. Ciao Andrea (Zelletta, ndc). Hai qualche problema in questi giorni con la tua fidanzata. Ma diciamo la verità, te sei un buono, lei ha più carattere ed è più determinata”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.