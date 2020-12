Akash e Giovanna Abate, le telefonate e un feeling che cresce

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

C’è una strana voce su Akash Kumar, il super modello (amatissimo in tutto il mondo) dagli occhi blu ghiacco. Che fa impazzire le donne. Sembra, da rumors, che sia spesso al telefono con Giovanna Abate di Uomini e Donne. Ed una fonte segreta ci dice che- dopo essersi conosciuti a Miss Italia - tra loro sia scoppiata una bella scintilla: amicizia, per adesso, nulla di più? Mistero. Non si sa altro, ma pare che ultimamente i due siano sempre più spesso in contatto.

Adesso si parla di Akash per un nuovo programma televisivo. Si potrebbe trattare di un vero colpaccio: Akash è molto in vista, ambito dai più importanti marchi di moda.

