"Mamma e papà, andate dallo psicologo": la letterina della figlia di Maria Monsè a Babbo Natale

Tenetevi forte: Maria Monsè dà un ultimatum a suo marito Salvatore. “O andiamo a fare terapia di coppia o ti lascio”. Una bomba sganciata dopo la lettera che sua figlia Perla - appena 14enne - ha scritto a Babbo Natale. “Cari mamma e papà come unico regalo di quest’anno di andare a risolvere questi problemi (gelosia ndr) da uno psicologo”, dice Perla nella classica letterina. Non chiede giocattoli o videogame e neppure smartphone: vuole solo la serenità della sua famiglia.

Maria Monsè è preoccupata. Indaga e rimette insieme i cocci. “Sicuramente mia figlia si riferisce al fatto che mio marito Salvatore è diventato morboso, geloso. Ha ascoltato le nostre discussioni, animate ma sempre con modi e termini equilibrati. Salvatore, forse, non tollera gli uomini del mio passato”, racconta al telefono quando le telefoniamo. Poi rimarca: “Mi sono fatta l’esame di coscienza. Ma mio marito si sente troppo sicuro di me, sono siciliana e sono sempre pronta a dargli tutte le sicurezze”. La Monsè dice di aver fatto l’esame di coscienza: “Non capisco di cosa possa essere geloso. Facciamo una terapia di coppia”. Ma suo marito Salvatore, che abbiamo contattato, sottolinea di essere fumantino. “La gelosia? Ogni tanto scatta e scoppia. Vedrò come affrontare questa problematica”, precisa Salvatore.

Intanto una fonte segreta ci dice che la Monsè potrebbe tornare presto in tv. “Magari all’Isola dei famosi o - perché no - al Grande Fratello Vip negli ultimi due mesi di trasmissione. E lì potrebbe incontrare la Ruta con la quale non scorre buon sangue”, dice il nostro informatore segreto. Infatti, la Monsè - prima del matrimonio con Salvatore - ha avuto un flirt lampo con Amedeo Goria (ex marito della Ruta). Questa potrebbe essere la causa di una vecchia ruggine.

