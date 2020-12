Spoiler di Amadeus su Sanremo: "Mi aspetto un pubblico di giovani. La nave? Possibile"

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

“Si capisce che ascolto Radio Zeta?”: Amadeus sorride sin dal suo primo intervento in diretta con le amate cuffie nelle orecchie. E negli studi romani risponde agli speaker dell'emittente connessi via Zoom.

In studio con Amadeus ci sono Camilla Ghini e Nicole Iannaccone. Il 2 marzo inizierà il secondo Festival targato Amadeus. Tra i 26 cantanti ci sono molti nati proprio grazie a Radio Zeta. Solo qualche nome: Fulminacci, Come Cose, Willie Peyote, Aiello, Ghemon, Random, Colapesce, Di Martino e non solo (perché la lista continua).

“Molti di loro li ho conosciuti proprio grazie a Radio Zeta, pensate a Gio Evan. La lista di Sanremo l’avevate fatta voi prima di me. Se offri ai giovani cose che a loro piacciono, si avvicinano. L’anno scorso c'era il 66% dei giovani. Con un cast così mi aspetto un’alta percentuale di telespettatori giovani. Ai ragazzi dico: insistete, non arrendetevi anche se vi chiudono le porte in faccia”, continua il conduttore di Sanremo.

“Quando l’anno scorso mi hanno detto che a giugno c’erano 10 canzoni di Sanremo ancora in classifica sono stato felicissimo”, puntualizza il conduttore. Che poi fa chiarezza anche sulla nave da crociera che potrebbe attraccare a Sanremo per permettere a pubblico dell’Ariston di pernottare in sicurezza durante il Festival, evitando i contagi. “Si, è una cosa che teniamo in considerazione”, conclude.

