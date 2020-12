Maria De Filippi e quella voce su Amici. E la concorrenza trema

Francesco Fredella 26 dicembre 2020 a

Maria De Filippi si prepara a festeggiare i vent’anni di Amici, il talent per antonomasia della tv italiana, che ha consacrato una miriade di cantanti e ballerini. Solo per citarne alcuni: Emma, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Marco Carta, The Kolors e Gaia come ultima. Ora più che mai quel programma deve festeggiare. Brindare al successo con il pubblico che porta gli ascolti sempre più su: ogni sabato ai registrano picchi di 3 milioni e mezzo di telespettatori.

Un record che va a braccetto con le novità di questa edizione: l’arrivo di Lorella Cuccarini, nuova insegnante di danza, e la presenza delle radio in studio. Una vera ventata di freschezza che premia i ragazzi: grazie alle radio i giovani talenti riescono a continuare il loro percorso nel mondo della musica fuori dalla scuola. Volete un esempio? Deddy e Leonardo, che da alcuni giorni sono entrati nella programmazione musicale di Radio Zeta, la radio della Generazione futuro, dopo la promessa di Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta) in studio. I loro brani, cantati ad Amici, stanno andando fortissimo.

Una breve pausa di Natale. A gennaio si ritorna in studio e gli allievi inizieranno gli esami per aggiudicarsi il posto al Serale Amici: al via la vera competizione. Il serale, attesissimo, dovrebbe andare in onda tra fine marzo e i primi di aprile (come sempre). Si prevedono tantissime sorprese. Una fonte ben informata ci racconta che Maria è pronta a stupire tutti al serale, che già fa tremare la concorrenza. Il Covid non frena i programmi della De Filippi, che si adattano ai tempi con tutte le precauzioni del caso.

