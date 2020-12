Ruta e De Grenet, al GfVip scoppia la rivalità

Giada Oricchio 21 dicembre 2020 a

a

a

La rivalità tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet esplode nella ventottesima puntata del GFVip 5, in onda lunedì 21 dicembre. Alfonso Signorini apre la diretta natalizia del Grande Fratello Vip con una clip in cui Samantha De Grenet critica Maria Teresa Ruta per i suoi comportamenti nella casa di Cinecittà. Dopo aver fatto victim blaming sulla conduttrice 60enne incolpandola di non aver detto subito a Filippo Nardi che si sentiva offesa dalle ripetute volgarità, stasera ha aggiunto: “Capisce cose che nessuno ha detto. Spesso mente e mi fa passare per una persona scortese, per una che offende, poi va in confessionale e piange e i suoi pianti non mi convincono. Non mi sta bene”. La Ruta non si scompone: “E’ la sua opinione, qui dentro qualcuno mi ha capito, qualcuno no. A volte sulle mie cose personali ho bisogno di tempo prima di esternarle. E a proposito di Filippo: nessuno mi ha detto quello che aveva detto quanto stavo dormendo,quindi l'hanno coperto tutti”. Signorini non vuole tornare sulla squalifica di Nardi e dà la parola a Stefania Orlando che difende la Ruta: “Innanzitutto voglio fare i complimenti a Maria Teresa, vanno tutti da lei a cercare una parola di conforto e lei aiuta tutti. Credo che lo scontro con Samantha sia nato perché ha percepito in modo sbagliato la sua disponibilità”. A fugare il dubbio che fosse mossa da buone intenzioni ci ha pensato proprio la De Grenet che con aria sempre più indisponente ha perso un’altra occasione per raccogliere simpatie: “Ah mai io non voglio pulire. Io non sono venuta a fare Cenerentola, sono venuta in vacanza!”. Una battuta che non è piaciuta all’opinionista Antonella Elia: “Sembrate donne dopo una crisi di nervi. Samantha, sei entrata a gamba tesa e dimostri una certa aggressività soprattutto verso Maria Teresa. Ridurrei la frenesia alle pulizie, tanto non vi crede nessuno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.