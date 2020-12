Gfvip, il fidanzato di Malgioglio sbarca a Milano per Natale

Francesco Fredella 21 dicembre 2020 a

Tenetevi forte: il bel manzo turco, tutto muscoli e barbetta, è in Italia. Quarantena preventiva di 15 giorni. Si tratta del fidanzato di Malgioglio, che vive a Istanbul. L’identikit parla chiaro, ma il cantante non l’ha mai presentato al pubblico per difendere la propria privacy: Stando alle voci di corridoio, Malgy e il fidanzato turco passeranno le vacanze insieme ed anche la cena di Natale. Praticamente da soli. Ce lo dice un amico di Cristiano, che si è messo in contatto con il turco. La spifferata sembra già una bomba. Ma c’è altro ancora: stasera al Gf vip super Cristiani sarà protagonista di un colpo di scena. Cosa farà Cristiano? Tenetevi forte. Parlerà finalmente del turco? Non si sa, per adesso. Le nostre indiscrezioni ci portano sulla strada di una puntata bomba. “Festival delle emozioni”, ci dice una fonte segreta. E sembra che per Malgy, super star di questo Gf vip, ci siano ancora molte sorprese.

