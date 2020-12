The Voice Senior, il vincitore è Erminio Sinni. L'intoppo del televoto alla finale

Giada Oricchio 21 dicembre 2020 a

La finale di domenica 20 dicembre di “The Voice Senior”, il talent show riservato alle voci adulte, è una grande festa. Vince Erminio Sinni, seconda Elena Ferretti, terzo Marco Guerzoni. Ospite d’onore Gianna Nannini. Una scelta azzardata, un piccolo intoppo in diretta (televoto chiuso e riaperto) e il dubbio di Gigi D'Alessio hanno caratterizzato l'ultima puntata.

La finale di “The Voice Senior”, il programma condotto da una bravissima Antonella Clerici, festosa in tailleur rosso, si è aperta con Gianna Nannini super ospite, poi medley con i coach e a seguire le esibizioni singole. Ad aprire le danze, Tony Reale, 84 anni, con “Stasera mi butto”. Qualche incertezza forse perché “All’inizio le ballerine bellissime ti hanno distratto, poi sei riuscito a riprenderti un pochino” come ha notato Gigi D’Alessio. Poi Erminio Sinni che ha proposto “Bella senz’anima”, cantata talmente bene che la sua coach Loredana Bertè si è alzata in piedi: “Mi hai scorticato il cuore”. Ottimo Marco Guerzoni con “L’ombelico del mondo”, mentre Alan Farrington ha azzardato “Come together” in reggae. Una scelta sorprendente che l’uomo ha spiegato così: “Voglio cantarla a modo mio, non per essere snob, ma per dare una personalità al mio lavoro”. Buono il risultato. Grande entusiasmo per la corista Elena Ferretti con il difficile “Adagio”: applausi da tutti e un riconoscimento di Al Bano: “E’ la Callas della musica leggera”.

Il livello delle performance è stato alto anche con Roberto Tomasi (“Portami via”), “Vita spericolata” di Rita Mammolotti del team Carrisi (Jasmine l’ha omaggiata: “La maestra d’asilo più rock d’Italia, mi sono affezionata subito a lei”) e la professoressa di religione, Giovanna Sorrentino che ha intonato “Non ti scordar mai di me”. Per la sua maestra Loredana Bertè: “Sono fiera di lei, ci capiamo con uno sguardo, le donne insieme non le batte nessuno!” e Gigi D’Alessio ha scherzato: “Anche da sole!”.

Finite le esibizioni, Antonella Clerici ha chiuso il televoto per il podio, ma c’è stato un intoppo (non specificato) che l’ha costretta a rimandare gli highlights della serata e a riaprire le votazioni da casa. Intorno a 00.10, la conduttrice ha comunicato il podio in ordine sparso: Marco Guerzoni, Erminio Sinni e Elena Ferretti.

Nuovo giro di esibizioni e verdetto definitivo: Erminio Sinni del team Loredana Bertè vince la prima edizione di “The Voice Senior. Sarà ospite nel Capodanno di Amadeus e pubblicherà una cover. Seconda Elena Ferretti e terzo Marco Guerzoni. A premiare gli over che si sono messi in gioco, il direttore di RaiUno, Stefano Coletta che ha spiegato di aver voluto fortemente il programma: “Volevo mandare un messaggio: non è mai troppo tardi per un’infanzia felice”. Toccante invece il discorso di Gigi D’Alessio: “Quando mi hanno chiamato per fare questo talent, ho pensato che rischiavamo di essere comici e invece c’era tanto da scoprire. Siamo rimasti inermi davanti a tante storie e tanta bravura. Io sono seduto su questa sedia solo perché sono stato più fortunato. Voglio dire alle persone: il telefonino può aspettare, i nonni e i genitori non possono aspettare. A volte neghiamo un abbraccio, non abbiamo tempo per andare a trovare i genitori o i nonni, io per primo ho dato più spazio alla musica e oggi che non ho i genitori, quegli abbracci mi mancano e so di aver perso delle cose. Ai giovani dico posate il telefonino e andate a dare un abbraccio che non costa nulla e vi regala tanta vita”.

