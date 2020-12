The Voice Senior, sorpresa finale di Al Bano alla figlia Jasmine: "È cambiato tutto"

Giada Oricchio 20 dicembre 2020 a

La finale di “The Voice Senior”, trasmessa domenica 20 dicembre su RaiUno, regala un momento di autentico amore familiare. Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi si scoprono un po’ più vicini. “Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale” dice la conduttrice Antonella Clerici introducendo una clip a loro dedicata. E’ l’ugola d’oro di Cellino San Marco a rivelare con gran tenerezza: “Da un altro essere umano non smetterai mai di imparare, nemmeno se si tratta di tuo figlio, sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare, sono un papà fortunato” e Jasmine con gli occhi luci per l’emozione: “Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare, più che una figlia, qui mi sono sentita una nipotina. Con papà abbiamo delle incomprensioni perché apparteniamo a generazioni molto diverse, ma ci stiamo comprendendo, io gli insegno il nuovo slang o nuovi tipi di musica e lui mi trasmette la sua esperienza”.

Padre e figlia nella vita, ma complici sulla poltrona di #TheVoiceSenior. Che duo il #TeamCarrisi! pic.twitter.com/egXdh5ahhp — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 20, 2020

