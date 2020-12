The Voice Senior dimentica Sergio Endrigo. La gaffe che fa infuriare la figlia Claudia

Giada Oricchio 20 dicembre 2020 a

Sergio Endrigo dimenticato dalla Rai e da "The Voice Senior", il talent show riservato alle voci adulte che questa sera, domenica 20 dicembre, eleggerà il suo vincitore nella finale della prima edizione. È stata la figlia del celebre cantautore, scomparso nel 2005, a fare notare la gaffe degli autori del programma condotto da Antonella Clerici. Venerdì, nel corso della semifinale, il team Carrisi ha assegnato a Gianni Pera (poi eliminato) l'interpretazione di "Una canzone per te", ma nel sottopancia qualcuno ha attribuito il brano al gruppo de "Il Volo". Uno scivolone "importante" perché il brano è di Sergio Endrigo che nel 1968 vinse il Festival di Sanremo proprio con "Una canzone per te".

A far notare l'errore è stata Claudia, la figlia del famoso artista, che in un post su Facebook ha pungolato due volte: "Che la RAi abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire "Canzone per te" al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un'ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo??". Chissà che stasera Antonella Clerici non rimetta le cose a posto.

