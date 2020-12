GfVip, ecco i quattro in nomination. Via la Gregoraci, entrano i nuovi concorrenti

Giada Oricchio 08 dicembre 2020 a

Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Selvaggia Roma sono i 4 nominati della venticinquesima puntata del GFVip 5, andata in onda lunedì 7 dicembre. Il televoto “Chi vuoi salvare?” è eliminatorio: venerdì 11 dicembre il meno preferito uscirà definitivamente dalla casa di Cinecittà. Annunciati i nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Ritirata Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 7 dicembre, si sono alternate tante emozioni per Tommaso Zorzi: dall’abbraccio dell’amico Francesco Oppini alla sorpresa della mamma Armanda. La vaiassata di Patrizia De Blanck, invece, è stata il momento più trash, mentre Elisabetta Gregoraci ha potuto difendersi dalle becere insinuazioni del presunto ex Mino Magli. A notte fonda, si è consumato il rito delle nomination. Dayane Mello sceglie Andrea Zelletta perché “in passato ha votato per difendere Elisabetta e invece deve pensare al suo percorso”, anche Giulia Salemi manda al televoto Zelletta. Maria Teresa Ruta nomina Giacomo Urtis perché “ha accusato Stefania di essere anaffettiva ed è una parola grave”, Tommaso Zorzi manda al televoto il chirurgo perché “sta perdendo l’occasione per essere più introspettivo, quello baraccone, passatemi il termine, lo conosciamo già. Lui sa tutto di tutti e noi niente di lui, vorrei si facesse conoscere maggiormente” e Stefania Orlando nomina Urtis perché “tra gli uomini è l’ultimo arrivato”. Il chirurgo ricambia la Orlando perché “mi ha fatto un discorso che non mi è piaciuto, sembrava fatto per non essere rinominata” (e Signorini ne approfitta per spettegolare su Urtis che ha confessato di avere un debole per Tommaso Zorzi, ma fa un buco nell’acqua, nda). Andrea Zelletta punta Dayane Mello con la motivazione “siamo molto diversi” e Pierpaolo Pretelli sceglie Maria Teresa Ruta “per restituire la nomination di venerdì scorso”. Rosalinda/Adua nomina Stefania perché “prima mi vota, poi mi chiede scusa e in puntata si ricarica contro di me”.

Le due litigano nel post puntata con l'attrice che fa la smorfiosa spocchiosa forte del gradimento del pubblico e la Orlando che ribadisce: "Non mi sono rimangiata quello che ho detto e non mi sono mai permessa di giudicare la persona come hai fatto te con me. Esprimo un giudizio sul percorso e tu non hai mai spiegato perché hai detto che Massimiliano è gay quando non lo è". I nominati sono Stefania, Giacomo e Andrea, a loro si aggiunge di default Selvaggia Roma, risultata la meno preferita al televoto di lunedì. Questa volta la nomination è eliminatoria: chi prende meno voti, esce definitivamente di scena venerdì 11 dicembre. Alfonso Signorini ufficializza il Capodanno Mediaset dal GF, Cristiano Malgioglio come concorrente e annuncia l'ingresso di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet al GFVip da venerdì 11 dicembre.

