Elisabetta Gregoraci lascia il GfVip: bacia Pierpaolo poi si difende dai presunti ex. E Antonella Elia la sotterra

Elisabetta Gregoraci fuori dal Grande Fratello Vip 5. Prima bacia Pierpaolo Pretelli, poi è costretta a difendersi dagli ex fidanzati o presunti tali e smentisce Filippo Nardi e Mino Magli.

Nel corso della venticinquesima puntata del GFVip 5, in onda lunedì 7 dicembre su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha mantenuto fede alla parola data: si è ritirata per tornare dal figlio Nathan Falco e dalla famiglia. Tuttavia, prima di abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia, su “lieve” insistenza del conduttore Alfonso Signorini, finalmente ha baciato sulle labbra Pierpaolo Pretelli, nonostante sia stato friendzonato da tempo immemore: andavamo ancora al mare e portavamo i calzoni corti. Una volta in studio, la Gregoraci - splendida in abito nero dalla gonna trasparente - ha avuto un assaggio di quello che ex flirt o sedicenti tali le hanno combinato mentre era dentro il reality show. Se Flavio Briatore si è fermato a un paio di lettere degli avvocati e se Francesco Bettuzzi ha confermato la storia datandola al 2017, cioè l’anno della separazione tra la showgirl e l’imprenditore piemontese e non prima come sostengono molti addetti ai lavori, altri l’hanno descritta come una mangia uomini senza scrupoli. Alfonso Signorini le ha mostrato una clip su Filippo Nardi, ma la Gregoraci ha subito smentito “una notte di passione” risalente a venti anni fa: “Ma non è vero, non ci credo, io casco dal pero. Non è mai successo nulla”. Il conduttore però fa partire il faccia a faccia con Filippo Nardi che rimane ambiguo: “Mi stupisco! Un uomo elegante come te mi fa una domanda del genere? Io non parlo di presunte storie con le donne. Io dico che non ne parlo, poi ognuno tira le somme che vuole” e la Gregoraci: “Beh così non è carina come cosa. Dillo che non è vero” e Nardi ha puntualizzato sornione e indispettito: “Elisabetta accetta che dica che non ne voglio parlare, accontentati”. L’ex signora Briatore è molto più sciolta su Francesco Bettuzzi: “Sì, lui è vero, è stata una storia importante, è stato dopo Flavio e ho sofferto per questo amore. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo perché era quasi un amore malato, si litigava troppo, ahimè è finita”.

Su Stefano Coletti: “Conosco bene lui e la famiglia e talvolta pranziamo insieme da Cova a Monte Carlo però non c’è nessun legame sentimentale”. Dulcis in fundo, il peggiore: Mino Magli, presunto ex fidanzato andato diverse volte a “Live Non è la D’Urso” (dove è stato accusato di orribile sessismo e voglia di apparire, nda) e che in un’intervista al settimanale “Oggi” ha dichiarato: “Credevo di essere unico, invece con Elisabetta era un condominio”. Alla sua vista, la Gregoraci fa una smorfia e lo smentisce: “Con questo signore ho avuto problemi già diversi anni fa, è un signore amico della mia famiglia, ti dico che ha fatto una cosa schifosa quando mia madre era malata. Visto che frequentava casa mia a Soverato, lui veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi e si prendeva dei soldi, faceva delle scenette al supermercato… tutta una serie di cose per cui io già 15 anni fa ho avuto problemi con quest’uomo. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”. Elisabetta Gregoraci ha messo un punto fermo a una ridda di pettegolezzi incontrollati e incontrollabili, ma l’ultima parola è di Antonella Elia: “Alfonso, non le avete preparato un trono?! Mica la farete sedere così, in mezzo al popolo?! Ci vuole un trono”.

