Damante a Dubai e spunta una strana coincidenza con un'amica misteriosa

Francesco Fredella 07 dicembre 2020 a

a

a

Si tratta di una fuga d’amore a Dubai? Il mistero resta. Andiamo per gradi: Damante, ex di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e donne, si trova a Dubai. Una spifferata giunta alle nostre orecchie racconta di una sua amicizia speciale con Elisa Visari (attrice e modella). Anche lei, per puro caso, si trova a Dubai. Basta andare sul suo profilo per fare la prova delle nove: lì ci sono le ultime foto scattate a Dubai. Proprio dove si trova Damante.

Si tratta di una coincidenza? Mistero. Sicuramente questo particolare non sfugge ai fan del dj veronese. Invece, quanto a Elisa sappiamo che ha partecipato al film “Dietro la notte”, prodotto dalla Fenix Entertainment (la società di produzione cinematografica e musicale - quotata in borsa - che fa capo a Riccardo Di Pasquale). Un’indiscrezione che giunge alle nostre orecchie ci dice: “Damante e quella Elisa sono molto amici”. C’è altro dietro il viaggio dei due bellissimi e super influencer? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Per adesso i diretti interessati non parlano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.